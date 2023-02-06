جزئیاتی از خسارات ۳ زلزله امسال به شهرستان خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی مرادی گفت: ۱۰ هزار و ۴۶۳ واحد دامی اعم از سنتی و صنعتی در اثر زلزله دچار آسیب شده‌اند که برای بازسازی و نوسازی این واحدها نیازمند هفت هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال اعتبار اعم از کمک‌های بلاعوض دولتی و تسهیلات هستیم.

وی ادامه داد: کل خسارت وارد شده در ۱۳ مهر ماه در حدود ۷۰۱ میلیارد ریال، در زلزله ۲۸ دی سه هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال و در هشتم بهمن سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: خسارت وارد شده به دام‌های شهرستان خوی شامل پنج میلیارد ریال است که این خسارت‌ها ناشی از تلفات ۵۲ رأس دام سبک و هفت رأس دام سنگین و یک قطعه شترمرغ بوده است.

به گفته مرادی، ۳۲ واحد مرغداری نیز دچار خسارت شده که این خسارت بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد شد، همچنین چهار واحد گلخانه‌ای نیز دچار آسیب شده که خسارت‌های وارد شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مرادی تاکید کرد: منابع تأمین آب و انتقال آب شامل قنات، ایستگاه پمپاژ، ۱۴ کانال نیز دچار خسارت شدند که اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این منابع ۲۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: نیازمند تأمین و تخصیص یک هزار تُن نهاده دامی اعم از جو و کنستانتره، ۵۰۰ تُن ارد ترمیمی و ۱۰۰ هزار مترمربع نایلون برای پوشش واحدهای آسیب دیده تولیدی در بخش کشاورزی به این شهرستان هستیم.

شهرستان خوی ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه شنبه شب بر اثر زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) لرزید.

در پی این زلزله بسیاری از منازل مسکونی تخریب و خسارت زیادی به اماکن مختلف وارد شد در جریان زمین لرزه اخیر ۸۶ روستا و ۲ شهر خوی و فیرورق به استعداد ۷۷ هزار و ۹۲۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفتند.