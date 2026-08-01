به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان بیستوپنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) از ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است و تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
داوطلبان بیستوپنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور پیش از ثبتنام اینترنتی باید نسبت به تشکیل یا تکمیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام کنند. تنها افرادی که از سوی این مرکز واجد شرایط شناخته شوند، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود. ثبتنام از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی و پس از پرداخت هزینه، بارگذاری مدارک و دریافت کد رهگیری انجام میشود.
کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز سهشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون نیز رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران آغاز شده و نشانی دقیق حوزه امتحانی روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.
داوطلبان باید در روز آزمون، پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه خود را همراه داشته باشند؛ در غیر این صورت از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد. همچنین اسامی پذیرفتهشدگان مرحله نظری پس از برگزاری آزمون اعلام و افراد پذیرفتهشده برای شرکت در مرحله عملی معرفی خواهند شد.
ثبتنام «بیست و پنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور» از امروز ۱۰ مرداد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان بیستوپنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) از ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است و تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
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