به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی صانع ظهر شنبه در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری استان قزوین با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصاد دانش‌محور اظهار کرد: آگاهی دقیق از قوانین و مقررات مالیاتی می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند تا ضمن انجام تکالیف قانونی، از ظرفیت‌های حمایتی و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده نیز بهره‌مند شوند.

وی با تشریح تسهیلات مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بسترهای قانونی مناسبی برای حمایت مالیاتی از این شرکت‌ها فراهم کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: مودیان با شناخت دقیق قوانین می‌توانند از حداکثر امتیازات و معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اداره‌کل امور مالیاتی استان نیز آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود، مسیر بهره‌گیری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری از این تسهیلات را تسهیل کند.

وی همچنین از برگزاری سمینار تخصصی برای ارتقای دانش مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: در پی درخواست رئیس پارک علم و فناوری استان درباره ضرورت ارتقای دانش مالیاتی شرکت‌های عضو، مقرر شد این سمینار با همکاری پارک علم و فناوری، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل امور مالیاتی استان برگزار شود.

موسوی صانع بیان کرد: در این رویداد، قوانین حمایتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات مرتبط با تحقیق و توسعه و تکالیف قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان برای فعالان این حوزه تشریح خواهد شد.

وی برگزاری چنین برنامه‌هایی را گامی مؤثر برای کاهش ابهامات مالیاتی و افزایش آگاهی شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و ابراز امیدواری کرد: تداوم این تعاملات زمینه تقویت اکوسیستم فناوری و حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان قزوین را فراهم کند.