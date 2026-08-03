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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

حماس: تداوم حملات اشغالگران مانع اجرای توافق می‌شود

حماس: تداوم حملات اشغالگران مانع اجرای توافق می‌شود

یک منبع ارشد حماس اعلام کرد که تداوم حملات، مانع اجرای توافق و مذاکره بر سر جدول زمانبندی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلندپایه در جنبش حماس روز دوشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره، گفت که این جنبش با میانجیگران ارتباط گرفته و از آنها خواسته است که موضعی واضح نسبت به تشدید تنش اخیر رژیم اشغالگر در نوار غزه اتخاذ کنند.

وی اعلام کرد که این جنبش خواستار مداخله مستقیم میانجی گران برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به توقف کامل جنگ شده است.

به گفته این منبع، حماس تاکید کرده است که تداوم حملات، مانع اجرای توافق و مذاکره بر سر جدول زمانبندی می‌شود.

حماس پیش از این و در روز گذشته اعلام کرد که بمباران جنایتکارانه، وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، تشدید تنشی عامدانه‌ است که با هدف اخلال در تفاهم‌های حاصل ‌شده با میانجی‌ها انجام می‌شود.

کد مطلب 6907545

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