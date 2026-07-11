به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی شنبه شب در نشست با رئیس جدید پژوهشکده میگوی کشور در دفتر مدیرکل شیلات استان ،ضمن تبریک انتصاب علیرضا قائدی، پژوهش را یکی از ارکان اساسی توسعه صنعت شیلات دانست و اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور میتواند نقش مؤثری در رفع چالشهای صنعت آبزیپروری، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار این بخش ایفا کند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای پروژه تولید مولد میگوی عاری از بیماری (SPF) افزود: توسعه این پروژه راهبردی، زمینه تأمین مولدهای سالم، ارتقای امنیت زیستی مزارع پرورش میگو، افزایش کیفیت تولید و توسعه صادرات را فراهم میکند.
وی گفت: همچنین همکاری مشترک در زمینه بازسازی ذخایر آبزیان، توسعه مراکز تکثیر، اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی، توسعه فناوریهای نوین آبزیپروری و حمایت از طرحهای دانشبنیان، از اولویتهای مشترک شیلات استان و پژوهشکده میگوی کشور است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر جایگاه استان بوشهر به عنوان قطب آبزیپروری کشور، اظهار کرد: همافزایی میان بخش اجرایی و پژوهشی میتواند زمینهساز افزایش تولید، ارتقای امنیت زیستی، حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان و تحقق اهداف اقتصاد دریامحور باشد.
در این دیدار، مهمترین زمینههای همکاری مشترک میان ادارهکل شیلات استان بوشهر و پژوهشکده میگوی کشور در حوزههای پژوهشی، آبزیپروری و توسعه پایدار صنعت شیلات مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست، طرفین بر استمرار همکاریهای علمی، پژوهشی و اجرایی و اجرای برنامههای مشترک در راستای توسعه پایدار صنعت شیلات و ارتقای جایگاه آبزیپروری استان بوشهر تأکید کردند.
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