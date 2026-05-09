  1. استانها
  2. فارس
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

«استان فارس» پیشرو تکمیل طرح‌های عمرانی در کشور

«استان فارس» پیشرو تکمیل طرح‌های عمرانی در کشور

شیراز-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: این استان در سال ۱۴۰۴ با اجرای بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان طرح، رتبه نخست کشور در تکمیل طرح‌های عمرانی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی گفت: این استان در سال ۱۴۰۴ با اجرای بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان طرح، رتبه نخست کشور در تکمیل طرح‌های عمرانی را کسب کرد.

وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان وجود دارد که تکمیل همه آنها با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون عمرانی استانداری فارس با اشاره به بودجه ۱۴۰۵ افزود: اعتبارات عمرانی نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در صورت تخصیص مناسب، طرح‌های بیشتری به بهره‌برداری می‌رسد.

رضایی کوچی همچنین به اقدامات مرتبط با بازسازی و تعمیرات در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خسارت‌ها و چارچوب‌های تعریف‌شده، پیگیری تأمین اعتبارات بازسازی و تعمیرات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی استان ادامه داد: در حوزه‌های آموزش، حمل‌ و نقل جاده‌ای و ریلی چند طرح مهم در حال اجراست و امسال بر اساس برنامه‌ریزی ها عملیات اجرایی کریدور شیراز ـ اهواز آغاز خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن، وضعیت مناسب تولیدات کشاورزی و خرید گندم در سال جاری و جایگاه فارس به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور از دیگر محورهای مهم توسعه استان است.

کد مطلب 6824517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها