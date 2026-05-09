به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی گفت: این استان در سال ۱۴۰۴ با اجرای بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان طرح، رتبه نخست کشور در تکمیل طرح‌های عمرانی را کسب کرد.

وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان وجود دارد که تکمیل همه آنها با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون عمرانی استانداری فارس با اشاره به بودجه ۱۴۰۵ افزود: اعتبارات عمرانی نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در صورت تخصیص مناسب، طرح‌های بیشتری به بهره‌برداری می‌رسد.

رضایی کوچی همچنین به اقدامات مرتبط با بازسازی و تعمیرات در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خسارت‌ها و چارچوب‌های تعریف‌شده، پیگیری تأمین اعتبارات بازسازی و تعمیرات در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی استان ادامه داد: در حوزه‌های آموزش، حمل‌ و نقل جاده‌ای و ریلی چند طرح مهم در حال اجراست و امسال بر اساس برنامه‌ریزی ها عملیات اجرایی کریدور شیراز ـ اهواز آغاز خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن، وضعیت مناسب تولیدات کشاورزی و خرید گندم در سال جاری و جایگاه فارس به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور از دیگر محورهای مهم توسعه استان است.