خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی، صنعتی و جمعیتی کشور، سال‌هاست با چالش‌های ناشی از خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که مدیریت منابع آب را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه‌ای این استان تبدیل کرده است.

وابستگی بخش قابل توجهی از آب شرب، کشاورزی و صنعت به منابع محدود آبی، موجب شده است هرگونه تغییر در میزان بارندگی، حجم ذخایر سدها و وضعیت آبخوان‌ها، تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.

با این حال، سال آبی جاری نشانه‌هایی از بهبود شرایط را به همراه داشته است. افزایش میزان بارندگی نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت، توزیع مناسب‌تر بارش‌ها در مناطق مختلف استان، بهبود وضعیت سدها و تقویت منابع آب زیرزمینی، بخشی از نگرانی‌های سال‌های اخیر را کاهش داده و چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت ترسیم کرده است.

هرچند کارشناسان همچنان بر این باورند که استمرار خشکسالی‌های متوالی و آثار تغییر اقلیم، مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده و هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند دستاوردهای حاصل از بارندگی‌های امسال را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تلفیق بهره‌گیری از ظرفیت بارش‌های مناسب با مدیریت علمی منابع آب، توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش سهم منابع آب سطحی، صیانت از آبخوان‌ها و مشارکت مردم در مصرف بهینه است؛ راهبردی که می‌تواند ضمن عبور مطمئن از اوج مصرف تابستان، زمینه‌ساز پایداری منابع آبی فارس و حفظ جایگاه این استان در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور باشد.

بهبود بارندگی‌ها، عامل تقویت منابع آبی فارس

محمودرضا رضایی‌کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگی‌های سال زراعی جاری از نظر میزان و پراکندگی نسبت به سال گذشته شرایط بهتری داشته است|، گفت: سال زراعی از مهرماه آغاز می‌شود و تا مهر سال بعد ادامه دارد. در سال زراعی جاری، علاوه بر افزایش میزان بارش، پراکندگی بارندگی نیز نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر بود؛ به‌ویژه در شهرستان‌های شرقی و جنوبی استان که سال گذشته با کمبود بارش مواجه بودند.

وی افزود: این شرایط موجب شد وضعیت منابع آب شرب و ذخایر آبی استان نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب در استان مصرف می‌شود، گفت: بیش از ۷۰ درصد آب شرب استان از طریق چاه‌ها و بیش از ۲۰ درصد نیز از طریق سدها تأمین می‌شود.

رضایی‌کوچی ادامه داد: استان فارس دارای ۹ سد است که سد درودزن مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب شهرهای شیراز، مرودشت، زرقان و بخش بیضا محسوب می‌شود. همچنین سدهای سلمان فارسی، تنگاب، رودبال و سایر سدها نیز در تأمین آب مناطق مختلف استان نقش دارند.

بحران آب در فارس پیش‌بینی نمی‌شود

وی با اشاره به رصد مستمر وضعیت منابع آبی استان گفت: جلسات مدیریت مصرف آب و انرژی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و استاندار فارس نیز بر پایش مستمر وضعیت منابع و مصارف آب تأکید ویژه دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: با وجود اینکه فصل گرما امسال زودتر آغاز شده و دمای هوا افزایش یافته است، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تأمین آب در استان پایدار باقی بماند و بحرانی در این حوزه نداشته باشیم؛ هرچند ممکن است در برخی نقاط با تنش‌های مقطعی روبه‌رو شویم.

رضایی‌کوچی با اشاره به شرایط بخش کشاورزی اظهار کرد: سال زراعی جاری برای کشاورزی استان سال مطلوبی بود و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در فارس تولید شد که بخش عمده آن توسط دولت به‌صورت خرید تضمینی خریداری شد.

وی افزود: فارس همچنان یکی از استان‌های تأثیرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور است و علاوه بر غلات، در تولید محصولات باغی و صیفی نیز عملکرد مناسبی داشته است.

وی همچنین درباره وضعیت صنایع گفت: آب مورد نیاز شهرک‌های صنعتی عمدتاً از طریق چاه‌ها و در برخی مناطق از سدها تأمین می‌شود و در حال حاضر صنایع استان نیز از نظر تأمین آب با مشکل خاصی مواجه نیستند.

مدیریت مصرف و اجرای پروژه‌های آبی ادامه دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب گفت: اجرای پروژه‌های آبرسانی، حفر چاه‌های جدید، احداث مخازن ذخیره، توسعه شبکه‌های انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ و همچنین برخورد با برداشت‌های غیرمجاز آب با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رضایی‌کوچی همچنین از ادامه اجرای پروژه‌های انتقال آب و توسعه زیرساخت‌های آبی استان خبر داد و افزود: هرچند برخی طرح‌ها از جمله انتقال آب خلیج فارس هنوز به پیشرفت مورد انتظار نرسیده‌اند، اما اجرای این پروژه‌ها با هدف تأمین پایدار منابع آب استان دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر هیچ نقطه‌ای از استان با بحران آب مواجه نیست و با مدیریت منابع، کنترل مصرف و اجرای طرح‌های زیرساختی، تلاش می‌شود پایداری تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت حفظ شود.

بارندگی فارس از میانگین بلندمدت فراتر رفت

سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میانگین بارندگی استان فارس در سال آبی جاری به ۳۵۴ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت رشد مطلوبی داشته است.

وی افزود: هرچند ممکن است به دلیل تفاوت محل استقرار ایستگاه‌های باران‌سنج، آمار اعلامی میان شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل هواشناسی اندکی متفاوت باشد، اما روند کلی نشان‌دهنده افزایش بارندگی در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به توزیع مناسب بارندگی‌ها گفت: یکی از ویژگی‌های مهم سال آبی جاری، پراکنش زمانی و مکانی مناسب بارش‌ها بود؛ به‌ویژه در مناطق شرقی و جنوبی استان که طی سال‌های اخیر با کاهش شدید بارندگی روبه‌رو بودند.

بدری تصریح کرد: این شرایط موجب تغذیه بهتر آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی شد و همچنین سدهای واقع در شرق استان نیز از این بارش‌ها بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: با افزایش ذخایر سدها، مشکل تأمین آب شرب شهرهای فسا، داراب و حاجی‌آباد تا حد زیادی برطرف شده و اکنون بخش قابل توجهی از آب شرب این مناطق از منابع آب سطحی تأمین می‌شود.

ذخایر سدهای فارس ۲۱۶ میلیون مترمکعب افزایش یافت

بدری با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۰ سد در استان فارس در حال بهره‌برداری است، گفت: حجم آب ذخیره‌شده در سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته که این موضوع بیانگر بهبود وضعیت منابع آبی استان است.

وی افزود: بیشترین افزایش حجم ذخیره نیز در سدهای واقع در مناطق جنوبی و پایین‌دست استان ثبت شده که ناشی از بارندگی‌های مناسب این مناطق است.

مصرف سالانه آب شرب فارس از ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب استان اظهار کرد: سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب در فارس مصرف می‌شود که از این میزان، حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب مربوط به شهر شیراز و حدود ۳۸۰ میلیون مترمکعب مربوط به سایر شهرها و مناطق استان است.

وی گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد آب شرب استان از منابع آب سطحی و ۶۵ درصد از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و برنامه‌ریزی شده است تا در افق ۱۴۲۵ سهم منابع آب سطحی به حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

بدری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات مدیریت تأمین آب در استان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری استانداری فارس، تاکنون در ایام اوج مصرف مشکلی در تأمین آب شرب استان ایجاد نشده و تلاش می‌کنیم تنش‌های آبی نیز به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های اولیه هواشناسی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، احتمال می‌رود بارندگی‌های پاییز امسال در محدوده نرمال تا فراتر از نرمال باشد، هرچند این موضوع هنوز در حد پیش‌بینی است و باید منتظر تحقق آن در ماه‌های آینده بود.