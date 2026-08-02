هشدار نارنجی هواشناسی با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری اعلام کرد: از دوشنبه ۱۲ مرداد تا جمعه ۱۶ مرداد، در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین در محور ارتباطی زاهدان–زابل، افزایش غبار و کاهش میدان دید افقی مورد انتظار است.

وی افزود: در این مدت، کاهش تدریجی دما نیز به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان علاوه بر افزایش غبار، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

حیدری با اشاره به مخاطرات این سامانه، توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: همچنین نسبت به استحکام‌بخشی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی اقدام کرده و برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.