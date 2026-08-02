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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

هشدار نارنجی هواشناسی با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان وبلوچستان

هشدار نارنجی هواشناسی با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان وبلوچستان

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی افزایش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری اعلام کرد: از دوشنبه ۱۲ مرداد تا جمعه ۱۶ مرداد، در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین در محور ارتباطی زاهدان–زابل، افزایش غبار و کاهش میدان دید افقی مورد انتظار است.

وی افزود: در این مدت، کاهش تدریجی دما نیز به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان علاوه بر افزایش غبار، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

حیدری با اشاره به مخاطرات این سامانه، توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: همچنین نسبت به استحکام‌بخشی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی اقدام کرده و برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

کد مطلب 6905900

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