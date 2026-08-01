به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی صبح شنبه در پیامی با تسلیت اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) و با اشاره به اجتماع بزرگ و بی‌نظیر در تاریخ بشریت در مسیرهای منتهی به کربلای معلی، اظهار کرد: به فضل الهی عموم ارادتمندان و محبان حضرت از سرتاسر عالم از جمله هموطنان عزیزمان، با ذوق و شوق خودشان را به این مجمع عظیم و نورانی می‌رسانند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری‌ها، ادامه داد: امید است همه زائران حسینی با دعاهای مستجاب و زیارت مقبول و صحت و سلامت به منازل خودشان مراجعه کنند.

فاطمی با یادآوری اینکه امروز حضور در سنگر خیابان یک ضرورت جدی است، افزود: امروز همه ما در کنار انجام وظایف عبادی و اجتماعی، باید به تجمعات شبانه توجه داشته باشیم چرا که این مهم در راستای حفاظت از کیان و ناموس انقلاب و ایران اسلامی یک واجب به‌شمار می‌رود.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه تجمعات شبانه مردمی باید با شور و شوق و شکوه همچنان ادامه یابد، گفت: از همه هموطنان و هم‌استانی‌ها درخواست دارم که با نگاهی ویژه به حضور در تجمعات مردمی توجه کنند.

فاطمی اظهار کرد: از همه کسانی که توفیق تشرف به زیارت اربعین را نداشتند یا از زیارت بازگشتند و در شهر و دیار خود حضور دارند، درخواست داریم که تجمعات شبانه را به نحو مطلوب در اولویت قرار دهند تا شکوه و اقتدار این برنامه واجب، در ایام پیاده‌روی اربعین حفظ شود.