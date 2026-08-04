محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به جایگاه و نگاه رهبر شهید به نظام سلامت و جامعه پزشکی، گفت: بدون تردید ایشان یکی از اصلی‌ترین حامیان جامعه پزشکی در چهار دهه اخیر بودند؛ هم در بیان و هم در عمل.

وی افزود: حقیقتاً در سطح مسئول اول جمهوری اسلامی، کسی را جز ایشان سراغ ندارم که تا این اندازه قلباً و عمیقاً به جایگاه جامعه پزشکی اعتقاد داشته باشد. بی‌شک حمایت‌ها، هدایت‌ها و راهنمایی‌های ایشان نقش اساسی در رشد و شکوفایی اعجازبرانگیز جامعه پزشکی کشور طی چهار دهه گذشته داشته است.

رئیس‌زاده ادامه داد: اعتماد و باور رهبر شهید به توانمندی جامعه پزشکی، برای ما از مرحله علم‌الیقین به عین‌الیقین تبدیل شد. ایشان بارها تأکید کردند که مردم باید به سرمایه عظیم انسانی کشور در حوزه سلامت افتخار کنند و این سخنان، پشتوانه‌ای ارزشمند برای جامعه پزشکی بود.

وی با اشاره به حمایت‌های مستمر رهبر شهید از جامعه پزشکی اظهار کرد: ایشان همواره از تلاشگران عرصه سلامت دفاع می‌کردند و تأکید داشتند که نباید به دلیل برخی تخلفات که ممکن است در همه اقشار جامعه وجود داشته باشد، قداست و جایگاه جامعه پزشکی خدشه‌دار شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه حمایت‌های رهبر شهید در مقاطع مختلف به‌ویژه دوران کرونا و جنگ نمود ویژه‌ای داشت، گفت: در دوران همه‌گیری کرونا، هیچ‌کس به اندازه ایشان از فداکاری‌ها و ایثار جامعه پزشکی و کادر درمان تقدیر نکرد. همچنین در دوران جنگ نیز تصریح کردند که جامعه پزشکی روسفید از این میدان بیرون آمده است.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید در موارد مختلف، حتی در دفاع از مصادیق و افراد جامعه پزشکی، هر جا که لازم بود ورود کردند و با حمایت‌های خود به تقویت جایگاه نظام سلامت و جامعه پزشکی کشور کمک کردند.