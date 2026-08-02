سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و با هدف کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران مستقر در ایست و بازرسی محور ورودی شهرستان بویین‌ومیاندشت به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی دقیق از خودرو، ۶ کیلوگرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه در بخش‌هایی از خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ومیاندشت ادامه داد: در این عملیات، دو متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مخدر مکشوفه و خودروی توقیف‌شده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سپهوند با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های کنترلی و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: کنترل محورهای مواصلاتی، رصد اطلاعاتی و حضور مستمر پلیس در جاده‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دهند و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.