سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق مواد مخدر و با هدف کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران مستقر در ایست و بازرسی محور ورودی شهرستان بویینومیاندشت به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی دقیق از خودرو، ۶ کیلوگرم تریاک را که بهصورت ماهرانه در بخشهایی از خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویینومیاندشت ادامه داد: در این عملیات، دو متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مخدر مکشوفه و خودروی توقیفشده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سپهوند با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای کنترلی و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: کنترل محورهای مواصلاتی، رصد اطلاعاتی و حضور مستمر پلیس در جادهها با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دهند و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
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