به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تبلیغات همیشه قرار نیست پرهزینه یا پیچیده باشد. گاهی یک ایده ساده می‌تواند تأثیری بگذارد که بسیاری از روش‌های تبلیغاتی دیگر از انجام آن ناتوان باشند. احتمالاً برای شما هم پیش آمده که در خیابان یا یک مرکز خرید، فردی را ببینید که یک ساک پارچه‌ای با نام یا لوگوی یک فروشگاه در دست دارد. شاید در همان لحظه نام آن فروشگاه در ذهن شما ثبت شده باشد، بدون اینکه حتی قصد خرید از آن را داشته باشید.

این دقیقاً همان دلیلی است که باعث شده بگ پارچه‌ای در سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تبلیغاتی تبدیل شود. برخلاف تبلیغاتی که بعد از چند ثانیه یا چند روز تمام می‌شوند، یک بگ می‌تواند ماه‌ها همراه مشتری بماند و هر بار که از آن استفاده می‌شود، نام یک کسب‌وکار را دوباره به افراد مختلف نشان دهد.

به همین دلیل، امروزه بسیاری از برندها هنگام انتخاب بسته‌بندی محصولات خود، فقط به زیبایی آن فکر نمی‌کنند؛ بلکه به این موضوع هم توجه دارند که آیا این بسته‌بندی می‌تواند بعد از خرید نیز برای آن‌ها تبلیغ کند یا نه.

چرا بگ فقط یک وسیله برای حمل کالا نیست؟

اگر قصد دارید برای فروشگاه یا کسب‌وکار خود بگ انتخاب کنید، بهتر است قبل از تصمیم‌گیری با ویژگی‌ها، کاربردها و نکاتی که روی کیفیت و ماندگاری آن تأثیر می‌گذارند آشنا شوید. در سایت ایران بگ می‌توان نمونه‌های مختلف این محصول و اطلاعات مفیدی درباره جنس پارچه، روش چاپ و مدل‌های متنوع آن را مشاهده کرد؛ اطلاعاتی که می‌تواند انتخاب را ساده‌تر کند.

اما سؤال اصلی اینجاست؛ چرا بسیاری از کسب‌وکارها به جای کیسه‌های معمولی، به سراغ بگ پارچه‌ای رفته‌اند؟

پاسخ ساده است. یک بگ فقط وسیله‌ای برای حمل خرید نیست. اگر طراحی مناسبی داشته باشد، بعد از خروج مشتری از فروشگاه هم به کارش ادامه می‌دهد. مشتری آن را برای خریدهای بعدی، رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی سفر استفاده می‌کند و در تمام این مدت، نام برند نیز همراه او دیده می‌شود.

همین ویژگی باعث شده است که بگ تبلیغاتی به یکی از ماندگارترین روش‌های معرفی کسب‌وکار تبدیل شود.

چرا بعضی تبلیغات خیلی زود فراموش می‌شوند؟

همه ما روزانه با حجم زیادی از تبلیغات روبه‌رو هستیم؛ از بنرهای خیابانی گرفته تا تبلیغات شبکه‌های اجتماعی. بسیاری از آن‌ها فقط چند ثانیه توجه ما را جلب می‌کنند و بعد از مدت کوتاهی فراموش می‌شوند.

اما تبلیغاتی که کاربرد واقعی دارند، شرایط متفاوتی پیدا می‌کنند. وقتی یک وسیله هر روز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیام تبلیغاتی آن هم بارها تکرار می‌شود؛ بدون اینکه برای مخاطب خسته‌کننده باشد.

این دقیقاً همان اتفاقی است که درباره ساک پارچه‌ای رخ می‌دهد. مشتری برای استفاده از آن تصمیم گرفته، نه برای دیدن یک تبلیغ. به همین دلیل، نام برند نیز کاملاً طبیعی در ذهن او و افرادی که بگ را می‌بینند ثبت می‌شود.

چه چیزی باعث می‌شود یک بگ بیشتر دیده شود؟

همه بگ‌ها شانس یکسانی برای ماندگار شدن ندارند. اگر محصول کیفیت مناسبی نداشته باشد، احتمال اینکه بعد از چند بار استفاده کنار گذاشته شود زیاد است. اما چند عامل ساده می‌تواند این موضوع را کاملاً تغییر دهد.

کیفیت پارچه

اولین چیزی که باعث می‌شود مشتری دوباره از یک کیسه پارچه‌ای استفاده کند، کیفیت آن است. پارچه مقاوم، ظاهر مناسب و دوخت تمیز باعث می‌شود بگ برای مدت طولانی قابل استفاده باشد.

هرچه عمر بگ بیشتر باشد، فرصت بیشتری برای دیده شدن نام برند ایجاد می‌شود.

طراحی ساده و کاربردی

گاهی بعضی کسب‌وکارها تصور می‌کنند هرچه اطلاعات بیشتری روی بگ چاپ شود، نتیجه بهتری می‌گیرند؛ اما معمولاً طراحی‌های ساده تأثیر بیشتری دارند.

یک لوگوی خوانا، رنگ‌بندی مناسب و طراحی خلوت باعث می‌شود مشتری بدون احساس اینکه در حال حمل یک وسیله تبلیغاتی است، از بگ استفاده کند.

چاپ باکیفیت

اگر چاپ بعد از مدت کوتاهی کم‌رنگ شود، بخش مهمی از ارزش تبلیغاتی بگ از بین می‌رود. به همین دلیل، کیفیت چاپ بگ پارچه‌ای اهمیت زیادی دارد. چاپ مناسب باعث می‌شود ظاهر بگ حتی بعد از استفاده‌های مکرر نیز جذاب باقی بماند.

چرا مشتری بگ پارچه‌ای را نگه می‌دارد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت بگ، کاربردی بودن آن است. بیشتر افراد بعد از خرید، یک ساک دستی پارچه‌ای را دور نمی‌اندازند؛ چون می‌دانند در موقعیت‌های مختلف دوباره به آن احتیاج خواهند داشت.

ممکن است از آن برای خرید روزانه استفاده کنند، وسایل شخصی خود را داخل آن قرار دهند یا حتی در سفر همراهشان باشد. هر بار که این اتفاق می‌افتد، نام کسب‌وکاری که روی بگ چاپ شده نیز دوباره دیده می‌شود.

در واقع، تفاوت اصلی بگ با بسیاری از روش‌های تبلیغاتی همین است؛ تبلیغی که بعد از اولین استفاده تمام نمی‌شود، بلکه هر بار با استفاده دوباره، جان تازه‌ای می‌گیرد.

قبل از خرید بگ پارچه‌ای، این چند نکته را فراموش نکنید

اگر تصمیم گرفته‌اید برای کسب‌وکار خود از بگ پارچه‌ای استفاده کنید، بهتر است فقط به ظاهر آن توجه نکنید. یک بگ زمانی می‌تواند به یک ابزار تبلیغاتی مؤثر تبدیل شود که هم کیفیت مناسبی داشته باشد و هم برای مشتری کاربردی باشد.

اول از همه، به جنس پارچه دقت کنید. اگر پارچه خیلی نازک باشد، احتمال دارد بعد از چند بار استفاده آسیب ببیند و دیگر قابل استفاده نباشد. در مقابل، یک پارچه باکیفیت باعث می‌شود مشتری با خیال راحت بارها از آن استفاده کند و همین یعنی فرصت‌های بیشتر برای دیده شدن نام کسب‌وکار شما.

نکته بعدی، انتخاب ابعاد مناسب است. بگی که بیش از حد کوچک باشد، کاربرد زیادی ندارد و اگر هم بیش از حد بزرگ طراحی شود، ممکن است برای استفاده روزمره مناسب نباشد. انتخاب اندازه‌ای متناسب با محصولاتی که عرضه می‌کنید، احتمال استفاده دوباره از بگ را افزایش می‌دهد.

در کنار این موارد، کیفیت چاپ هم اهمیت زیادی دارد. اگر لوگو یا طرح روی بگ بعد از مدت کوتاهی کم‌رنگ شود، تأثیر تبلیغاتی آن هم کمتر خواهد شد. به همین دلیل، هنگام خرید بگ پارچه‌ای بهتر است کیفیت چاپ را در کنار جنس پارچه و دوخت بررسی کنید.

بگ برای چه کسب‌وکارهایی انتخاب مناسبی است؟

یکی از ویژگی‌های بگ این است که تقریباً محدود به یک صنف خاص نیست. هر کسب‌وکاری که با مشتری در ارتباط باشد، می‌تواند از این ابزار برای ماندگارتر کردن نام خود استفاده کند.

فروشگاه‌های پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی، کتاب‌فروشی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها، کافه‌ها و حتی مجموعه‌های خدماتی، همگی می‌توانند از بگ تبلیغاتی استفاده کنند. همچنین در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و رویدادهای مختلف، بگ یکی از بهترین گزینه‌ها برای ارائه کاتالوگ، بروشور یا هدایای تبلیغاتی به شمار می‌رود.

نکته مهم این است که مشتری از بگ به‌عنوان یک وسیله کاربردی استفاده می‌کند، نه یک ابزار تبلیغاتی. همین موضوع باعث می‌شود پیام برند، بدون ایجاد حس تبلیغ، بارها در معرض دید افراد مختلف قرار بگیرد.

جمع‌بندی

در دنیایی که هر روز با حجم زیادی از تبلیغات روبه‌رو هستیم، روش‌هایی موفق‌تر هستند که بدون ایجاد مزاحمت، در ذهن مخاطب ماندگار شوند. بگ پارچه‌ای دقیقاً یکی از همین ابزارهاست. محصولی که علاوه بر کاربرد روزمره، می‌تواند بارها نام یک کسب‌وکار را به افراد مختلف نشان دهد.

اگر کیفیت پارچه، دوخت، طراحی و چاپ به‌درستی انتخاب شوند، یک بگ می‌تواند مدت‌ها همراه مشتری بماند و بدون پرداخت هزینه‌های تکراری، به معرفی برند ادامه دهد. به همین دلیل است که امروزه بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها، این محصول را بخشی از استراتژی تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.

اگر قصد دارید برای کسب‌وکار خود بگ مناسبی انتخاب کنید، بهتر است قبل از ثبت سفارش، مدل‌های مختلف، جنس پارچه، روش‌های چاپ و کیفیت ساخت را بررسی کنید. مجموعه ایران بگ نیز با تمرکز بر تولید انواع بگ پارچه‌ای و ارائه اطلاعات کاربردی درباره انتخاب و چاپ آن، می‌تواند نقطه شروع خوبی برای آشنایی بیشتر با این حوزه باشد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین مزیت بگ این باشد که با پایان خرید، مأموریتش تمام نمی‌شود. هر بار که مشتری دوباره از آن استفاده می‌کند، نام برند شما هم دوباره دیده می‌شود؛ و همین موضوع، بگ را به یکی از ماندگارترین و هوشمندانه‌ترین ابزارهای تبلیغاتی برای هر کسب‌وکار تبدیل کرده است.

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