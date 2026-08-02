ستاد بازسازی جنگ باید امورات افراد خسارت دیده را به سرعت مرتفع کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بازسازی استان هرمزگان در ادارهکل بنیاد مسکن استان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استانداری و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
در این جلسه، دو دستور کار شامل بررسی مصوبات جلسه پیش با هدف ارزیابی آخرین وضعیت اسکان موقت افراد خسارتدیده مسکونی در سطح استان و همچنین بررسی منابع اعتباری جدید ابلاغشده در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات با کارمزد چهار درصد در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده، دستگاههای اجرایی با همکاری بنیاد مسکن، ادارهکل راه و شهرسازی و بانک مسکن اقدامات مناسبی در زمینه اسکان موقت و پرداخت تسهیلات انجام دادهاند و روند پرداختها همچنان ادامه دارد.
همچنین بخشی از افراد با شرایط اسکان اضطراری همچنان در هتل هما اسکان دارند و اسکان اضطراری افراد در جزیره قشم نیز با هماهنگی فرمانداری و همکاری منطقه آزاد قشم در حال انجام است.
مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به روند خدماترسانی به آسیبدیدگان، گفت: با همکاری بنیاد مسکن، ادارهکل راه و شهرسازی و بانک مسکن، پرداخت ودیعه و ساماندهی اسکان آسیبدیدگان در حال انجام است و همچنان تعدادی از هماستانیها در قالب اسکان اضطراری در هتل هما و بخشی نیز در جزیره قشم با همکاری فرمانداری و منطقه آزاد اسکان داده شدهاند.
وی با قدردانی از اقدامات دستگاههای اجرایی در مدیریت شرایط جنگی افزود: همزمان با تأمین اسکان، موضوعات مهمی همچون تأمین آب، نان، سوخت و سایر نیازهای اساسی مردم نیز مدیریت شد و فرآیند بازسازی از همان روزهای ابتدایی در دستور کار قرار گرفت.
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