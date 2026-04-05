به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ذاکری مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان اظهار کرد: افرادی که خانه هایشان در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده میتوانند به ستاد رسیدگی، که در شعبههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرهای مربوط مستقر هستند، مراجعه کنند.
ذاکری افزود: همچنین شهروندان با شماره گیری ۴۰۱۰۰ بنیاد مسکن میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
ذاکری ادامه داد: ستاد اسکان اضطراری شهروندان آسیب دیده درجنگ تحمیلی سوم نیز تشکیل شده است و تاکنون ۳۸ خانواده در استان اسکان یافتهاند. هتلها، مهمانسراها و سالنهای ورزشی آماده خدمات رسانی هستند.
