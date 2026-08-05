به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشیزدی، به مناسبت ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، با اشاره به جایگاه تاریخی شوراهای محلی در نظام حکمرانی ایران، اظهار کرد: انتخابات شورای اسلامی شهر تنها یک رخداد اداری و محلی نیست، بلکه حلقهای از زنجیره تاریخی مشارکت مردم در اداره امور کشور به شمار میرود؛ زنجیرهای که ریشههای آن به انقلاب مشروطه و تشکیل انجمنهای بلدی بازمیگردد.
وی افزود: انجمنهای بلدی برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، بخشی از مسئولیت اداره امور شهری را به مردم واگذار کردند و زمینه مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیمگیریهای محلی را فراهم ساختند. این تجربه، یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه در حوزه مردمسالاری بود.
این پژوهشگر تصریح کرد: در دوره استبداد صغیر و پس از تعطیلی مجلس شورای ملی، انجمنهای محلی به یکی از مهمترین پایگاههای دفاع از آرمانهای مشروطه تبدیل شدند و تا حد زیادی خلأ ناشی از نبود مجلس را جبران کردند.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد که مردمسالاری محلی از همان آغاز، بخش جداییناپذیر اندیشه مشروطه و نه موضوعی حاشیهای بوده است.
دانشیزدی با بیان اینکه این مسیر تاریخی در ادامه با فراز و فرودهای مختلفی همراه شد، تصریح کرد: با وجود همه این تحولات، جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۲ قانون اساسی، بر نقش شوراها در اداره امور محلی و مشارکت مردم در تصمیمگیریها تأکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صرفاً انتخاب چند نماینده محلی نیست، بلکه پاسداشت میراثی تاریخی و تقویت مشارکت اجتماعی در اداره جامعه است.
دانش یزدی در پایان تأکید کرد: هرچه مشارکت مردم در انتخابات شوراها آگاهانهتر، مسئولانهتر و مبتنی بر شناخت باشد، ظرفیت مدیریت محلی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان افزایش خواهد.
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