به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در نشست خبری تشریح فرصت مجدد ثبت‌نام رویداد «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» با اشاره به تغییر ساختار جشنواره حضرت علی‌اکبر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته انتخاب جوانان برتر از طریق معرفی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شد که این شیوه امکان دیده شدن بسیاری از جوانان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، را محدود می‌کرد.

وی افزود: از ابتدای فعالیت در معاونت امور جوانان، تصمیم گرفتیم این روند را اصلاح کنیم و فرصت معرفی توانمندی‌ها را برای همه جوانان کشور فراهم سازیم. بر همین اساس، جشنواره حضرت علی‌اکبر به رویداد «انتخاب جوان سال» تغییر یافت.

رحیمی با بیان اینکه مهم‌ترین تغییر این رویداد امکان ثبت‌نام مستقیم جوانان است، گفت: هر جوانی که در حوزه‌های فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت، یا مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه فعالیت مؤثر و موفقی داشته باشد، می‌تواند بدون نیاز به معرفی از سوی دستگاه‌ها، از طریق سامانه «جوان پلاس» ثبت‌نام کند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: دومین تغییر اساسی، واگذاری انتخاب برگزیدگان به مردم است. معتقدیم هرجا مشارکت عمومی افزایش یابد، امیدآفرینی و معرفی الگوهای موفق نیز تقویت خواهد شد؛ بنابراین انتخاب جوان سال به صورت کاملاً مردمی و بر پایه آرای مردم انجام می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «جوان پلاس» گفت: این سامانه به‌عنوان پنجره واحد خدمات حوزه جوانان طراحی شده و علاوه بر ثبت‌نام رویداد انتخاب جوان سال، بخش‌هایی مانند پایگاه خبری تخصصی حوزه جوانان، شبکه اجتماعی اختصاصی، خدمات کارآفرینی و ثبت درخواست تسهیلات را نیز در بر می‌گیرد. همچنین در هفته دولت، تلویزیون اینترنتی یا مجله تصویری «جوان پلاس» نیز به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.

رحیمی با تأکید بر اینکه رویکرد معاونت امور جوانان صرفاً ارائه خدمات نیست، افزود: تلاش ما این است که مطالبات جوانان را از بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت پیگیری کنیم و صدای آنان باشیم.

وی درباره آمار ثبت‌نام‌کنندگان اظهار کرد: با وجود هم‌زمانی آغاز ثبت‌نام با شرایط ناشی از جنگ و اختلالات اینترنت، تاکنون حدود ۱۱۰ هزار نفر در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که آمار قابل توجهی است. بر همین اساس، فرصت ثبت‌نام تا ۱۶ مرداد تمدید شده و فرآیند رأی‌گیری مردمی از ۲۴ تا ۲۶ مرداد در سطح شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: این رویداد در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود و در چهار محور فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت و مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: تاکنون استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و تهران بیشترین میزان ثبت‌نام را داشته‌اند و در میان شهرستان‌ها نیز لردگان، ملایر، شاهرود و قائن مشارکت چشمگیری داشته‌اند.

رحیمی با بیان اینکه مشارکت مردان در ثبت‌نام بیشتر از زنان بوده است، تصریح کرد: در حوزه کارآفرینی و نوآوری ۶۶ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مرد و ۳۳ درصد زن هستند. در حوزه فرهنگی و هنری نیز ۶۲ درصد، در مشارکت‌های اجتماعی ۶۰ درصد و در ورزش و سلامت ۵۵ درصد ثبت‌نام‌ها را مردان تشکیل می‌دهند.

وی تأکید کرد: پس از انتخاب برگزیدگان شهرستانی، رقابت در سطح استان و سپس در سطح ملی با رأی مردم ادامه خواهد یافت و برای برگزیدگان نیز برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه توانمندسازی، شبکه‌سازی و حمایت از فعالیت‌های تخصصی آنان در نظر گرفته شده است.

رحیمی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی معاونت امور جوانان گفت: فعالیت‌های حوزه جوانان بدون وقفه ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری رویداد «انتخاب جوان سال»، انتخابات مجلس جوانان ایران نیز در مهرماه برگزار می‌شود. همچنین از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه مشارکت هرچه بیشتر جوانان در این رویداد ملی را فراهم کنند.

پس از انتخاب «جوان سال» چه برنامه‌ای برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است؟

رحیمی ادامه داد: به برگزیدگان لوح ویژه و جایزه نقدی اهدا می‌شود. همچنین برنامه‌های توانمندسازی برای آنان در نظر گرفته‌ایم که در قالب «مدرسه حکمرانی و آینده‌پژوهی جوانان» اجرا خواهد شد. این مجموعه ذیل شورای عالی جوانان و نوجوانان فعالیت می‌کند و برگزیدگان در قالب یک شبکه، آموزش‌های تخصصی را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: آموزش مهارت‌های نرم از جمله مدیریت زمان، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، مدیریت خشم و سایر مهارت‌های ارتباطی برای این افراد پیش‌بینی شده است. برای مثال، افرادی که در حوزه ورزش موفق هستند نیز متناسب با نیازهایشان این آموزش‌ها را دریافت خواهند کرد.

رحیمی افزود: همچنین آموزش‌های حوزه حکمرانی برای افرادی که علاقه‌مند هستند ارائه می‌شود، چرا که در راستای تربیت مدیران آینده وظیفه داریم این جوانان را آموزش داده و معرفی کنیم. افرادی که علاقه‌مند به فعالیت در بخش‌های دولتی، سازمان‌های دولتی یا غیردولتی باشند نیز در قالب مشاوره و معرفی، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه ها برای افزایش مشارکت در انتخاب گفت: به دلیل شرایطی که سال گذشته رخ داد، امکان اطلاع‌رسانی گسترده برای این برنامه فراهم نشد. به همین دلیل، برای اینکه حق هیچ‌یک از جوانان ضایع نشود، فرصت ثبت‌نام را تمدید کردیم و چند مسیر اطلاع‌رسانی را در نظر گرفته‌ایم.

معاون امور جوانان گفت: از طریق سامانه‌های مختلف، پیامک‌های اطلاع‌رسانی ارسال خواهد شد. همچنین رسانه ملی، تلویزیون و رادیو جوان همکاری بسیار خوبی با ما داشته‌اند و برنامه‌های اطلاع‌رسانی آن‌ها از امروز آغاز می‌شود. علاوه بر این، با کمک خبرنگاران و رسانه‌ها نیز اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این یک اقدام اجتماعی است و اگر می‌خواهیم جامعه بیش از گذشته در فعالیت‌های داوطلبانه مشارکت کند، باید همه در کنار هم حرکت کنیم.

رحیمی افزود: نخستین گام، ظرفیت‌سازی در خود جامعه از طریق انجام فعالیت‌های داوطلبانه است؛ از کاندیدا شدن در یک انتخابات، حضور در فعالیت‌های محله‌ای و حتی مشارکت در امور یک مجتمع مسکونی گرفته تا انجام کارهای خیر که با احساس مسئولیت جمعی شکل می‌گیرند. این اقدامات روحیه کار تیمی و اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کنند و در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شوند. در این مسیر، نقش اصلی را خود جامعه ایفا می‌کند و همه باید در کنار یکدیگر پیش برویم.

در آینده رویداد مشابه برای نوجوانان برگزار خواهد شد

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره فراهم کردن شرایط حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در این رویداد گفت: عنوان مجموعه ما معاونت امور جوانان است و به‌طور طبیعی مسئولیت ما در حوزه جوانان تعریف شده است، اما در شورای عالی جوانان و نوجوانان، موضوع نوجوانان نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی گفت: در کنار برگزاری این رویداد برای جوانان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم در آینده رویدادی مشابه را به‌صورت اختصاصی برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال که دستاوردها و موفقیت‌های ارزشمندی داشته‌اند، برگزار کنیم تا این گروه نیز فرصت دیده شدن پیدا کنند.

معاون وزیر ورزش افزود: همچنین بخش اصلی «مدرسه حکمرانی» که به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد، با محوریت نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله خواهد بود. هدف اصلی ما گروه دانش‌آموزان دوره دبیرستان و دانشجویان سال‌های ابتدایی دانشگاه هستند تا بتوانند آموزش‌های لازم در حوزه حکمرانی را دریافت کنند. تلاش می‌کنیم این برنامه را به‌زودی اجرایی کنیم.

اقدامات برگزیدگان دوره قبل جوان سال

رحیمی در مورد حمایت از برگزیدگان دوره های قبل و نیاز های گروه های شرکت کننده اظهار کرد: قرار نیست رویداد «انتخاب جوان سال» به‌تنهایی همه مشکلات جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال کشور را حل کند. هدف اصلی این رویداد، معرفی جوانان توانمند و دیده شدن فعالیت‌های آن‌هاست و پس از آن نیز تلاش می‌کنیم از برگزیدگان حمایت کنیم.

وی افزود: برای نمونه، از هشت برگزیده سال گذشته، دو نفر اکنون به‌عنوان مشاوران من فعالیت می‌کنند. همچنین گروهی از برگزیدگان که پزشک هستند و در روستاهای زاهدان خدمات ارائه می‌دادند، اکنون در حال پیگیری دو یا سه پروژه ملی پژوهشی در حوزه قلب هستند. این دو پزشک با همکاری ما فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

رحیمی ادامه داد: در حوزه ورزش نیز یکی از بانوان برگزیده، علاوه بر موفقیت‌های ورزشی، در زمینه اختراعات نیز فعال بود و دو ماه پیش توانست در مسابقات اختراعات آسیا در مالزی جایزه‌ای را به نام «میناب» به ثبت برساند. او با هزینه شخصی در این رویداد حضور یافت، اما ما نیز از او حمایت کردیم؛ حمایتی که صرفاً مالی نبود و تلاش کردیم زمینه معرفی و دیده شدن فعالیت‌هایش را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برگزیدگان که دو سکه جایزه دریافت کرده بود، هر دو سکه را به خانواده یکی از مرزبانان شهید که در مرز یخ زده بود در روستای یاسوج تقدیم کرد. این روحیه مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی در میان این جوانان بسیار ارزشمند است و ما نیز با تمام توان در کنار آن‌ها هستیم و امیدواریم این مسیر را ادامه دهیم.