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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

هروی: در همه رویدادهای ورزشی به آقا ابوالفضل(ع) توسل می‌کنم

هروی: در همه رویدادهای ورزشی به آقا ابوالفضل(ع) توسل می‌کنم

مدیر فنی تیم ملی کاراته گفت: سالهاست در مسیر کربلا همراه مردم عزیزم کشورم هستم و در این مدت پرچم «آقا ابوالفضل» همیشه همراه من بوده است. 

سید شهرام هروی که در مسیر راهپیمایی اربعین همراه با کاروان ورزشی کشورمان حضور داشت، ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: برای دهمین سال متوالی است که توفیق پیدا کردم همراه با سایر هموطنانم در مراسم با شکوه راهپیمایی اربعین حاضر می شوم و از این بابت خدا را شکر می کنم چرا که هر چه دارم از توسط به ائمه اطهار به خصوص آقا امام حسین(ع) و آقا ابوالفضل(ع) می باشد.

وی ادامه داد: ۱۰ سالی است که در همه رقابت هایی که تیم ملی حاضر است از جمله بازیهای آسیایی، قهرمانی آسیا و جهان، المپیک و... پرچم اقا ابوالفضل(ع) همراه تیم ملی کاراته است و کاراته کاها با توسل به آقا مبارزه کرده و افتخارآفرین می شود و در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، این پرچم توسط ملی پوشان کشورمان به اهتزاز در می آید.

مدیر فنی تیم ملی کاراته با اشاره به بازیهای المپیک توکیو اظهار داشت: قشنگ ترین خاطره من به المپیک ۲۰۲۰ توکیو برمی گردد، جایی که همه کشورها علاقمند بودند کاراته کای عربستانی قهرمان شود، ولی توسل به این پرچم و آقا ابوالفضل مانع از آن شد تا حق به حق دار برسد.

هروی در پایان گفت: از همه مردم کشورم می خواهم که در این راهپیمایی حضور پیدا کنند. چرا که تجربه این حس و حال معنوی می تواند یک سال زندگی را بیمه کند. قدم به جایی می گذاریم که از خودگذشتگی و ایثار حرف اول را می زند. امام حسین(ع) از ۱۴۰۰ سال قبل تا ابد در تاریخ خواهد درخشید.

کد مطلب 6906061

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