سید شهرام هروی که در مسیر راهپیمایی اربعین همراه با کاروان ورزشی کشورمان حضور داشت، ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: برای دهمین سال متوالی است که توفیق پیدا کردم همراه با سایر هموطنانم در مراسم با شکوه راهپیمایی اربعین حاضر می شوم و از این بابت خدا را شکر می کنم چرا که هر چه دارم از توسط به ائمه اطهار به خصوص آقا امام حسین(ع) و آقا ابوالفضل(ع) می باشد.

وی ادامه داد: ۱۰ سالی است که در همه رقابت هایی که تیم ملی حاضر است از جمله بازیهای آسیایی، قهرمانی آسیا و جهان، المپیک و... پرچم اقا ابوالفضل(ع) همراه تیم ملی کاراته است و کاراته کاها با توسل به آقا مبارزه کرده و افتخارآفرین می شود و در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، این پرچم توسط ملی پوشان کشورمان به اهتزاز در می آید.

مدیر فنی تیم ملی کاراته با اشاره به بازیهای المپیک توکیو اظهار داشت: قشنگ ترین خاطره من به المپیک ۲۰۲۰ توکیو برمی گردد، جایی که همه کشورها علاقمند بودند کاراته کای عربستانی قهرمان شود، ولی توسل به این پرچم و آقا ابوالفضل مانع از آن شد تا حق به حق دار برسد.

هروی در پایان گفت: از همه مردم کشورم می خواهم که در این راهپیمایی حضور پیدا کنند. چرا که تجربه این حس و حال معنوی می تواند یک سال زندگی را بیمه کند. قدم به جایی می گذاریم که از خودگذشتگی و ایثار حرف اول را می زند. امام حسین(ع) از ۱۴۰۰ سال قبل تا ابد در تاریخ خواهد درخشید.