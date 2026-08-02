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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان یازدهم مرداد ماه ۱۴۰۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان یازدهم مرداد ماه ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری و دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعدازظهر در ارتفاعات استان بویژه ارتفاعات شرقی (شهرستان بشاگرد) رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات در این مناطق خودداری شود.

وی افزود: امروز افزایش وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان تا تنگه هرمز داریم و بیشینه سرعت باد در دریای عمان و شرق تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا ظهر روز سه شنبه سیزدهم مرداد ادامه دارد.

حمزه نژاد توصیه کرد: شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد در این مناطق خودداری کنند.

وی افزود: به لحاظ دمایی بدلیل افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش بادهای جنوب شرقی از امروز با ماندگاری هوای گرم، کاهش نسبی ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای بیشینه در استان، پیش بینی می‌شود. از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد افزایش نسبی دما در طول روز داریم.

کد مطلب 6905803

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