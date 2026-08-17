کهگیلویه و بویراحمد میزبان نشست کشوری پدافند غیرعامل برای مهار حریق

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب گفت: این کارگاه تخصصی از سه‌شنبه ۲۷ مردادماه به مدت سه روز و با حضور معاون محیط طبیعی و معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدرسان برجسته کشوری و تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه کهگیلویه و بویراحمد در مقابله با آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی افزود: این استان به دلیل تجربه ارزشمند و نقش مؤثر در عملیات اطفای حریق، همواره یکی از استان‌های پیشرو در این حوزه بوده و این نشست فرصتی برای انتقال تجربیات به سایر استان‌ها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این دوره آموزشی، مدرسان مجرب به صورت تئوری و عملی، روش‌های نوین پیشگیری از حریق، تاکتیک‌های اطفای آتش در شرایط سخت کوهستانی، امداد و نجات در مناطق صعب‌العبور و مباحث مربوط به کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی را آموزش می‌دهند.

وی با اشاره به حضور تشکل‌های زیست‌محیطی در این کارگاه گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان بازوان توانمند محیط زیست، ظرفیت مهمی برای تبادل تجربه، هم‌افزایی و مشارکت مردمی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور هستند.

دیانتی نسب ابراز امیدواری کرد خروجی این نشست به تدوین راهکارهای عملیاتی و یکپارچه برای کاهش مخاطرات آتش‌سوزی و افزایش ضریب ایمنی جنگل‌ها و مراتع منجر شود.

وی اضافه کرد: این کارگاه تخصصی با نظارت نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور مدیران و کارشناسان استان‌های خوزستان، تهران، مرکزی، قم و چهارمحال و بختیاری، به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد به مدت سه روز برگزار می شود.