به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری در نشست شورای علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا) در لرستان، با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای علمی در کنار برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی کانون، اظهار داشت: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است زمینه رشد همهجانبه کودکان و نوجوانان را فراهم کند و راهاندازی مرکز علوم و فناوریهای نوین نیز در همین راستا و با هدف پاسخگویی به نیازهای علمی و مهارتی نسل جدید انجام شده است.
وی افزود: ایجاد این مرکز، فرصتی ارزشمند برای آشنایی کودکان و نوجوانان با فناوریهای نوین، توسعه مهارتهای علمی و تجربهآموزی در محیطی پویا و خلاقانه است و میتواند نقش مهمی در تربیت نسلی توانمند و آیندهساز ایفا کند.
آموزشهای علمی باید متناسب با نیازهای نسل امروز باشد
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با بیان اینکه نسل امروز با نیازها و دغدغههای متفاوتی نسبت به گذشته روبهرو است، گفت: شیوههای آموزشی نیز باید همگام با تحولات علمی و فناوری تغییر کند و متناسب با شرایط روز طراحی شود.
داوری تصریح کرد: کانون پرورش فکری در این مسیر تلاش میکند با ایجاد فضایی جذاب، پویا و مشارکتمحور، اعضای خود را به سمت پرسشگری، تحقیق، خلاقیت، نوآوری و ارائه راهکار برای مسائل مختلف هدایت کند.
مرکز علوم و فناوری؛ بستری برای پرورش استعدادهای نوجوانان
وی با اشاره به ظرفیتهای مرکز علوم و فناوریهای نوین، اظهار کرد: این مرکز پنجرهای تازه به سوی دنیای علم، فناوری و نوآوری برای اعضای کانون خواهد گشود و زمینه آشنایی آنان با علوم روز و فناوریهای نوین را فراهم میکند.
مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان ادامه داد: نوجوانان در این مرکز علاوه بر فراگیری مباحث علمی، مهارتهایی همچون کار گروهی، ایدهپردازی، طراحی، ساخت، خلاقیت و حل مسئله را به صورت عملی تجربه خواهند کرد و میتوانند استعدادها و علایق خود را بهتر شناسایی و شکوفا کنند.
نوجوانان باید نقشآفرین اصلی فعالیتهای علمی باشند
داوری با تأکید بر اینکه نوجوانان نباید صرفاً دریافتکننده آموزش باشند، گفت: رویکرد کانون، آموزش یکسویه نیست، بلکه تلاش میکنیم نوجوانان به کنشگرانی فعال در فرآیند یادگیری تبدیل شوند؛ افرادی که بتوانند ایدههای خود را مطرح کنند، در فعالیتهای علمی مشارکت داشته باشند و برای مسائل پیرامون خود راهحل ارائه دهند.
وی افزود: این شیوه آموزشی، علاوه بر ارتقای توان علمی، موجب تقویت اعتمادبهنفس، مسئولیتپذیری، روحیه همکاری و مهارتهای اجتماعی نوجوانان خواهد شد.
توسعه فعالیتهای فناورانه نیازمند همافزایی دستگاههاست
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همکاری میان دستگاههای علمی و اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه بدون تعامل مستمر میان کانون، دانشگاهها، آموزش و پرورش، پارک علم و فناوری، مراکز علمی و سایر دستگاههای مرتبط امکانپذیر نیست.
داوری تشکیل شورای علوم و فناوری استان را فرصتی مناسب برای همافزایی ظرفیتها دانست و اظهار کرد: این شورا میتواند زمینه شناسایی استعدادهای علمی، برنامهریزی مشترک، حمایت از ایدههای نوآورانه و توسعه فعالیتهای فناورانه کودکان و نوجوانان را فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاریها، بستر مناسبی برای رشد استعدادهای علمی نسل آینده و شکلگیری زیستبوم فناوری ویژه کودکان و نوجوانان در لرستان ایجاد شود.
در پایان این نشست نیز اعضای شورای علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا) در لرستان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه کردند و راهکارهای عملیاتی برای گسترش این فعالیتها مورد بررسی قرار گرفت.
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