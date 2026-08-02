فرماندار گناوه: اعتبارات تملک دارایی شهرستان ۱۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان افزود: اعتبارات امسال در قالب ۱۲۷ پروژه عمرانی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و تعمیر و تجهیز اختصاص و بین ادارات توزیع یافته است.
وی اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی مناسب، نسبت به جذب به موقع اعتبارات اقدام کنند تا اهداف پیشبینی شده در حوزه توسعه شهرستان محقق شود.
تاکید بر تکمیل پروژههای نیمهتمام
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه رییس جمهور از ابتدای دولت وفاق ملی، بارها به موضوع پروژههای نیمهتمام تاکید و آن را یکی از موانع اصلی توسعه پایدار دانسته است. این مهم در اولویت شهرستان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: براین اساس نباید پروژههای جدیدی در شهرستان تعریف شود و اعتبارات باید جهت تکمیل پروژههای نیمهتمام هزینه شود.
فرماندار گناوه گفت: مدیران ادارات باید ارتباطی مستمر، قوی و مؤثر با مدیران دستگاههای اجرایی استان داشته باشند و با روحیه مطالبهگری، پیگیر تخصیص و جذب اعتبارات باشند.
وی افزود: اگر قرار است مدیری در حوزه اجرایی موفق باشد و خدمات شایستهای به مردم ارائه دهد، باید علاوه بر اعتبارات استانی، جذب اعتبارات ملی را نیز با جدیت دنبال کند.
وی بیان کرد: به عنوان خدمتگزار مردم، به مدیران توصیه میکنم در سال جاری با اعتماد به نفس، برنامهریزی دقیق و ارتباط مؤثر با مسئولان استانی و ملی، سهم بیشتری از اعتبارات را برای شهرستان جذب کنند.
وی ادامه داد: با برنامهریزی منظم و پیگیری مستمر، علاوه بر اعتبارات مصوب، امکان جذب اعتبارات تکمیلی نیز برای شهرستان فراهم خواهد شد.
فرماندار گناوه با تأکید بر لزوم همدلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی گفت: در این برهه حساس، همه باید با هم افزایی و تلاش مضاعف، زمینه پویایی، رشد و توسعه همهجانبه شهرستان گناوه را فراهم کنند.
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