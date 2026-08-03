خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیش از چهار دهه است که مسئولیت هماهنگی و راهبری مهم‌ترین مناسبت‌های ملی، دینی و انقلابی کشور را برعهده دارد؛ نهادی که شاید کمتر از سایر دستگاه‌ها در معرض دید افکار عمومی باشد، اما در بزنگاه‌های تاریخی، از راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس گرفته تا آیین‌های بزرگداشت شهدا، اجتماعات مردمی در حمایت از جبهه مقاومت و مراسم ملی و دینی، نقش قرارگاهی و هماهنگ‌کننده آن بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌شود.

در گفت‌وگوی شفاف و بی پرده پیش‌رو، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، از مأموریت‌های این نهاد، ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، اقتضائات جدید حوزه رسانه و خاطراتی از سال‌های مسئولیت در تهران بزرگ و شهرستان‌های استان تهران سخن می‌گوید.

* شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که شاید بسیاری از مردم، خروجی فعالیت‌های آن را می‌بینند اما کمتر با مأموریت‌ها و ساختار آن آشنا هستند. به عنوان نخستین سؤال بفرمایید فلسفه شکل‌گیری این شورا چه بوده و امروز چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارد؟

اگر بخواهیم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را تنها در قالب برگزارکننده مراسم و مناسبت‌های انقلابی تعریف کنیم، قطعاً حق مطلب ادا نشده است. این شورا از ابتدای تأسیس با نگاه بلند حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت تا مجموعه ظرفیت‌های نظام اسلامی در حوزه برگزاری مراسم ملی، دینی و انقلابی را ذیل یک محور واحد گرد هم آورد و از پراکندگی تصمیم‌گیری جلوگیری کند.

فلسفه وجودی شورا، ایجاد وحدت، انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است؛ به همین دلیل همواره از آن به عنوان یک نهاد «فرادستگاهی» و «قرارگاهی» یاد می‌شود.

این شورا نه رقیب دستگاه‌هاست و نه جایگزین آنها؛ بلکه بستری برای همگرایی ظرفیت‌ها و استفاده حداکثری از توان مجموعه‌های مختلف نظام محسوب می‌شود.

امروز اگر شاهد برگزاری منظم و باشکوه مناسبت‌هایی همچون یوم‌الله ۲۲ بهمن، روز جهانی قدس، ۱۳ آبان، مراسم بزرگداشت شهدای خدمت، آیین‌های مرتبط با جبهه مقاومت و ده‌ها مناسبت ملی و مذهبی هستیم، این هماهنگی حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، تعامل و هم‌اندیشی میان دستگاه‌های مختلف است؛ فرآیندی که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسئولیت هدایت و مدیریت آن را برعهده دارد.

ویژگی ممتاز شورا همین جامعیت آن است. در جلسات شورا، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی، خدماتی، انتظامی، رسانه‌ای، شهرداری‌ها، نهادهای فرهنگی و سایر مجموعه‌های مسئول حضور دارند و هر کدام متناسب با مأموریت قانونی خود ایفای نقش می‌کنند.

این ساختار موجب شده است که تصمیمات شورا از پشتوانه اجرایی قابل توجهی برخوردار باشد.

* برخی معتقدند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صرفاً در ایام خاص فعال می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد مأموریت‌های آن بسیار گسترده‌تر از برگزاری چند مراسم مناسبتی باشد.

دقیقاً همین‌طور است. شاید آنچه مردم بیشتر مشاهده می‌کنند، برگزاری راهپیمایی‌ها و مراسم عمومی باشد، اما این تنها بخش کوچکی از مأموریت‌های شوراست.

در واقع، شورا یک قرارگاه فرهنگی و اجتماعی است که مأموریت آن صرفاً اجرای برنامه نیست، بلکه سیاست‌گذاری، هماهنگی، هم‌افزایی و ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌های مختلف است.

امروز شرایط کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است. عرصه رسانه، فضای مجازی، جنگ شناختی و عملیات روانی دشمنان، اقتضائات جدیدی را پیش روی همه نهادهای فرهنگی قرار داده است. طبیعی است که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز متناسب با این تحولات، مأموریت‌های خود را روزآمد کرده و با نگاه تحولی به دنبال ارتقای کیفیت برنامه‌هاست.

مردم امروز تنها مخاطب یک مراسم چندساعته نیستند؛ آنها روایت، محتوا، تصویر، فضای رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی را نیز مطالبه می‌کنند. بنابراین شورا علاوه بر هماهنگی میدانی، در حوزه روایت‌سازی، اقناع رسانه‌ای و تولید محتوای مؤثر نیز مسئولیت‌های مهمی برعهده دارد.

* یکی از ویژگی‌هایی که همواره درباره شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مطرح می‌شود، تعامل این نهاد با دستگاه‌ها و حتی جریان‌های مختلف فکری و سیاسی است. این موضوع تا چه اندازه در عمل محقق شده است؟

به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همین مقبولیت و جامعیت آن است.

این شورا متعلق به یک دستگاه یا یک جریان سیاسی نیست؛ متعلق به انقلاب اسلامی است، طبیعی است که ممکن است در حوزه‌های مختلف، نگاه‌ها و سلایق سیاسی متفاوتی وجود داشته باشد، اما وقتی سخن از آرمان‌های انقلاب، مناسبت‌های ملی و دینی، دفاع از منافع ملی و پاسداشت ارزش‌های اسلامی به میان می‌آید، شورا تلاش کرده است همه ظرفیت‌های موجود را در کنار یکدیگر قرار دهد.

در طول سال‌های گذشته نیز تجربه نشان داده است که شورا توانسته با حفظ این رویکرد، از ظرفیت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول بهره ببرد و همین موضوع یکی از عوامل موفقیت این نهاد در اجرای برنامه‌های ملی بوده است.

در حقیقت، شورا همواره تلاش کرده است به جای نگاه‌های جناحی، بر اصول انقلاب اسلامی، منویات رهبر معظم انقلاب و مصالح عالی نظام تمرکز کند و همین نگاه موجب شده است که در مقاطع مختلف، اعتماد دستگاه‌های مختلف به این نهاد حفظ شود.

* در دو سال اخیر، به‌ویژه پس از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، شاهد برگزاری اجتماعات گسترده مردمی در حمایت از مردم فلسطین و جبهه مقاومت بوده‌ایم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این عرصه چه نقشی ایفا کرده است؟

حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان قدس شریف، صرفاً یک موضوع سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از هویت انقلاب اسلامی و یکی از اصول ثابت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است، طبیعی است نهادی که مأموریت هماهنگی مناسبت‌های ملی و انقلابی را برعهده دارد، در این عرصه نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

پس از تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، شاهد موجی از مطالبه عمومی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین بودیم. اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان، دانشجویان، روحانیون، هیئات مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و مجموعه‌های مردمی خواستار آن بودند که صدای حمایت ملت ایران به شکلی منسجم و گسترده به گوش جهانیان برسد.

در چنین شرایطی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های عضو، زمینه برگزاری اجتماعات مردمی، راهپیمایی‌ها، مراسم محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و برنامه‌هایی مانند «جمعه‌های خشم» را فراهم کرد.

البته باید تأکید کنم که شورا در این حوزه نیز تنها برگزارکننده نیست، نقش اصلی شورا، ایجاد هماهنگی میان همه ظرفیت‌های موجود است؛ از دستگاه‌های اجرایی گرفته تا نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها، مجموعه‌های خدماتی، نیروهای امدادی، شهرداری‌ها، دستگاه‌های انتظامی و ده‌ها مجموعه دیگری که هر کدام سهم مهمی در برگزاری چنین برنامه‌هایی دارند.

آنچه در میدان دیده می‌شود، حاصل هم‌افزایی این مجموعه‌هاست و شورا تلاش می‌کند این ظرفیت‌ها در یک مسیر واحد و منسجم قرار گیرند.

* برخی معتقدند امروز میدان اصلی، میدان رسانه و روایت است و صرف برگزاری مراسم دیگر کفایت نمی‌کند. آیا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز چنین ضرورتی را احساس کرده است؟

قطعاً همین‌طور است.

امروز اگر بخواهیم مأموریت‌های شورا را صرفاً به برگزاری یک مراسم چندساعته محدود کنیم، از تحولات روز جامعه عقب خواهیم ماند.

امروز دشمن تنها در میدان نظامی حضور ندارد؛ بلکه در عرصه رسانه، افکار عمومی، عملیات روانی و جنگ شناختی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است. بنابراین طبیعی است که همه نهادهای فرهنگی نیز متناسب با این تغییرات، شیوه‌های خود را به‌روز کنند.

امروز هر مراسم، پیش از آنکه در میدان اجرا شود، در فضای رسانه‌ای روایت می‌شود و حتی پس از پایان مراسم نیز روایت آن ادامه دارد. اگر نتوانیم روایت درست، مستند، جذاب و اقناع‌کننده‌ای از حضور مردم ارائه دهیم، بخش مهمی از ظرفیت آن مراسم از بین خواهد رفت.

به همین دلیل در سال‌های اخیر، نگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز به سمت ارتقای کیفیت فعالیت‌های رسانه‌ای حرکت کرده است.

امروز دیگر صرف انتشار چند خبر یا چند عکس پاسخگوی نیاز جامعه نیست. افکار عمومی انتظار دارد پشت صحنه برنامه‌ها، مشارکت مردم، تلاش دستگاه‌ها، ابعاد فرهنگی، پیام‌های مراسم و حتی روایت‌های انسانی آن را نیز مشاهده کند.

به اعتقاد من، این حوزه یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

* به نقش مردم اشاره کردید. برخی تصور می‌کنند برنامه‌های شورا صرفاً برنامه‌هایی اداری و سازمانی است، در حالی که در صحنه، حضور گسترده مردم را شاهد هستیم.

اگر مردم نباشند، هیچ‌یک از این مراسم معنا نخواهد داشت.

سرمایه اصلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مردم هستند. شورا تنها زمینه حضور مردم را فراهم می‌کند؛ این مردم هستند که با بصیرت، آگاهی و احساس مسئولیت در صحنه حاضر می‌شوند.

در همه مناسبت‌ها، از راهپیمایی ۲۲ بهمن گرفته تا روز جهانی قدس، تشییع پیکر شهدا، مراسم بزرگداشت شهیدان خدمت، اجتماعات حمایت از مردم فلسطین و سایر مناسبت‌ها، آنچه شکوه برنامه را رقم می‌زند، حضور داوطلبانه مردم است.

این حضور را نمی‌توان صرفاً یک حضور فیزیکی دانست؛ بلکه تجلی سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی است.

شورا همواره تلاش کرده است این سرمایه ارزشمند حفظ شود و برنامه‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شوند که مردم خود را صاحب این مناسبت‌ها بدانند.

* یکی از محورهای فعالیت جنابعالی، مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران است. ظرفیت این شهرستان‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گاهی تصور می‌شود که همه ظرفیت استان تهران در پایتخت خلاصه می‌شود، در حالی که شهرستان‌های استان تهران هر کدام دارای ویژگی‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و حتی انقلابی منحصر به فردی هستند.

شهرستان‌های استان تهران امروز جمعیتی چند میلیونی را در خود جای داده‌اند و هر کدام دارای هیئات مذهبی، مساجد، مجموعه‌های فرهنگی، تشکل‌های مردمی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، نخبگان و نیروهای انقلابی فعالی هستند.

طبیعی است که مأموریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این شهرستان‌ها نیز صرفاً اجرای مراسم نیست؛ بلکه ایجاد انسجام میان این ظرفیت‌های گسترده است.

خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعامل میان شورا و مجموعه‌های مردمی بوده‌ایم. امروز بسیاری از برنامه‌ها با مشارکت مستقیم مردم، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های جوانان برگزار می‌شود و این موضوع نقطه قوت مهمی برای شورا به شمار می‌رود.

* با توجه به گسترش فضای مجازی، آیا شورا برنامه‌ای برای ارتباط مؤثرتر با نسل جوان دارد؟

بدون تردید، آینده فعالیت‌های فرهنگی بدون توجه به نسل جوان و فضای رسانه‌ای قابل تصور نیست.

نسل امروز، شیوه دریافت پیام متفاوتی دارد. باید زبان او را شناخت، نیازهای او را درک کرد و از ابزارهای متناسب با همین نسل استفاده کرد.

این بدان معنا نیست که از اصول و ارزش‌ها فاصله بگیریم؛ بلکه باید همان مفاهیم عمیق انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار، مقاومت، استقلال، مردم‌سالاری دینی و هویت ملی را با زبان امروز برای نسل جدید روایت کنیم.

این مسئله یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است و خوشبختانه در دوره جدید، با نگاه تحولی که از سوی نماینده محترم ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، دنبال می‌شود، توجه ویژه‌ای به این حوزه، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های نوین، تولید محتوای اثرگذار و استفاده از توان جوانان صورت گرفته است.

این مسیر، ان‌شاءالله می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر نسل جدید در مناسبت‌های ملی و انقلابی و انتقال مؤثر پیام انقلاب به آینده باشد.

* شما پیش از مسئولیت در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، سال‌ها مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر استان تهران را نیز برعهده داشتید؛ دوره‌ای که با برگزاری ده‌ها مناسبت ملی و انقلابی و همچنین مقاطع حساس کشور همراه بود. اگر بخواهید آن سال‌ها را مرور کنید، مهم‌ترین ویژگی آن دوران چه بود؟

هر مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی، اگر با نیت خدمت به مردم و انجام وظیفه باشد، یک توفیق الهی است. بنده نیز سال‌های حضور در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران را بیش از آنکه یک مسئولیت اداری بدانم، فرصتی برای خدمت به انقلاب اسلامی و مردم عزیز کشورمان می‌دانم.

تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، ویژگی‌های خاص خود را دارد. بسیاری از مراسم و مناسبت‌های ملی که در تهران برگزار می‌شود، نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح منطقه و جهان نیز بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کند. به همین دلیل، هر برنامه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی گسترده و مدیریت منسجم میان دستگاه‌های مختلف بود.

برگزاری مراسمی همچون راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، روز جهانی قدس، ۱۳ آبان، بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی، آیین‌های مرتبط با دهه فجر، مراسم گرامیداشت شهدای خدمت و دیگر مناسبت‌های ملی و انقلابی، تنها با تلاش یک دستگاه امکان‌پذیر نیست. پشت هر یک از این برنامه‌ها، ساعت‌ها جلسات کارشناسی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، تقسیم وظایف، پشتیبانی اجرایی و حضور خالصانه صدها نفر از مدیران، کارشناسان، نیروهای اجرایی و مجموعه‌های مردمی قرار دارد.

این تجربه ارزشمند به ما آموخت که رمز موفقیت در چنین مأموریت‌هایی، هم‌افزایی و اعتماد متقابل میان دستگاه‌ها و تکیه بر ظرفیت مردم است؛ موضوعی که همواره یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر فعالیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوده است.

* اگر بخواهید از میان سال‌های طولانی خدمت، شیرین‌ترین خاطره دوران مسئولیت خود را بیان کنید، به چه مقطعی اشاره خواهید کرد؟

بدون تردید، شیرین‌ترین خاطره کاری بنده، احساس رضایت از انجام وظیفه در قبال انقلاب اسلامی و مردم است؛ احساسی که در بسیاری از مناسبت‌های بزرگ ملی، به‌ویژه در سال‌های حضور در تهران بزرگ، برای ما حاصل می‌شد.

در طول حدود یک دهه مسئولیت در تهران، هر سال شاهد برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس بودیم، حضور پرشور مردم، نظم مثال‌زدنی برنامه‌ها، همراهی دستگاه‌های مختلف و انعکاس گسترده این مراسم در رسانه‌های داخلی و خارجی، نشان می‌داد که ملت ایران همچنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیوندی عمیق دارند.

آنچه برای بنده از همه ارزشمندتر بود، این بود که این تلاش‌ها مورد رضایت رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار می‌گرفت. در مقاطع مختلف، بازخوردهایی که از برگزاری مراسم دریافت می‌شد، نشان‌دهنده خرسندی معظم‌له از نحوه برگزاری این اجتماعات عظیم مردمی بود و این موضوع برای همه همکاران ما، بزرگ‌ترین سرمایه معنوی و انگیزه ادامه مسیر محسوب می‌شد.

در بسیاری از راهپیمایی‌های مهم تهران، شخصیت‌های برجسته نظام، مسئولان عالی‌رتبه و غالباً فرزندان رهبر شهید انقلاب از جمله رهبر عزیز و معظم آیت الله سید مجتبی خامنه ای نیز در میان مردم حضور داشتند و از نزدیک روند برگزاری مراسم را مشاهده می‌کردند. همین موضوع حساسیت مسئولیت ما را دوچندان می‌کرد و همه تلاش می‌کردند برنامه‌ها در شأن مردم و نظام اسلامی برگزار شود.

اگر بخواهم آن دوران را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم بزرگ‌ترین پاداش ما، لبخند رضایت مردم و احساس انجام صحیح وظیفه در قبال انقلاب اسلامی بود.

* طبیعی است که در کنار خاطرات شیرین، مسئولیت‌های اجرایی با دشواری‌ها و تلخی‌هایی نیز همراه باشد. تلخ‌ترین خاطره دوران مسئولیت شما چیست؟

واقعیت این است که در حوزه مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، هر زمان که کشور با حادثه‌ای تلخ یا فقدان یکی از خدمتگزاران نظام مواجه می‌شود، شورا نیز در متن آن مسئولیت قرار می‌گیرد.

در سال‌های گذشته، مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای والامقام، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای خدمت و دیگر عزیزانی که جان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و امنیت کشور تقدیم کردند، از جمله سنگین‌ترین مأموریت‌هایی بود که بر عهده شورا قرار داشت.

برگزاری چنین مراسمی از یک سو افتخاری بزرگ برای خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت است، اما از سوی دیگر، اندوه فقدان فرزندان این سرزمین، مسئولیت را بسیار سنگین می‌کند.

هر بار که خانواده معظم شهدا را می‌دیدیم، بیش از گذشته به عظمت راه آنان و مسئولیت سنگینی که بر دوش همه ما قرار دارد، پی می‌بردیم. این لحظات، اگرچه از نظر عاطفی بسیار تلخ است، اما در عین حال انسان را برای ادامه مسیر خدمت مصمم‌تر می‌کند.

اما تلخ‌ترین خاطره‌ای که هرگز باورم نمی‌شد و انتظارش را نداشتم، در پایان خدمتم در تهران بزرگ شهادت امام شهیدمان بود و ای کاش اون روز را نمی‌دیدم، همه جا و در همه مناسبت‌ها امیدمان این بود که آقای شهید را می‌بینیم، آقا به ما امید و دلداری می دهد، اما شهادت امام شهیدمان خیلی برای ما سنگین بود خیلی برای ما تلخ بود، اصلا مراسم برای ایشان گرفتن برای ما ناباورانه بود و این به عنوان یکی از تلخ‌ترین مقاطع دوران خدمتم در تهران ثبت شد.

اگرچه حضور باشکوه مردم و انتخاب و معرفی آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم انقلاب و جانشین امام شهید و برگزاری مراسم بیعت که در تهران میدان انقلاب با حضور چند صد هزار نفر جمعیت برگزار شد، تا حدی توانست التیام دردهای ما در آن بحران و در آن شرایط سنگین باشد و امیدواریم که امروز هم بتوانیم در رکاب خلف صالح ایشان و سنگر تبلیغی خدمت بکنیم و انشالله که روح امام راحل و امام شهیدمان همیشه یاور و حامی ما خواهد بود.

* در این سال‌ها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همواره از حمایت و هدایت نمایندگان ولی‌فقیه برخوردار بوده است. ارزیابی شما از این مسیر چیست؟

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، از نعمت هدایت و حمایت نمایندگان ولی‌فقیه برخوردار بوده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی ثبات و موفقیت این نهاد به شمار می‌رود.

لازم می‌دانم در اینجا از خدمات ارزشمند و چند دهه مدیریت حضرت آیت‌الله جنتی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس پیشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صمیمانه قدردانی کنم. ایشان با نگاه عمیق انقلابی، تجربه گران‌سنگ و اشراف کامل بر مأموریت‌های شورا، نقش مهمی در تثبیت جایگاه این نهاد ایفا کردند و بسیاری از دستاوردهای امروز شورا، حاصل همان مدیریت حکیمانه و آینده‌نگر است.

امروز نیز خوشبختانه این مسیر در دوره مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با رویکردی پویا و متناسب با نیازهای روز ادامه یافته است.

ایشان با تأکید بر تحول، استفاده از ظرفیت نسل جوان، تقویت نقش رسانه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی، افزایش تعامل با مجموعه‌های مردمی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌ها، افق تازه‌ای را پیش روی شورا ترسیم کرده‌اند.

به اعتقاد من، این نگاه تحولی، پاسخ مناسبی به اقتضائات امروز جامعه است و می‌تواند جایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را در انجام مأموریت‌های فرهنگی و انقلابی بیش از گذشته تقویت کند.

* با توجه به تحولات پرشتاب در عرصه رسانه، فناوری‌های نوین و تغییر ذائقه مخاطبان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای آینده چه افقی را پیش‌روی خود ترسیم کرده است؟

بی‌تردید، هر نهادی که بخواهد در تراز انقلاب اسلامی ایفای نقش کند، باید ضمن پایبندی به اصول و ارزش‌های بنیادین، خود را با اقتضائات زمان نیز هماهنگ سازد. این مسئله درباره شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز صادق است.

امروز مأموریت شورا صرفاً برگزاری مراسم نیست؛ بلکه باید بتواند در حوزه تبیین، روایت‌سازی، تولید محتوا، اقناع افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی نیز نقش‌آفرین باشد. جامعه امروز، به‌ویژه نسل جوان، انتظار دارد پیام‌ها با زبانی متناسب با نیازها و ادبیات روز منتقل شود. از این رو، استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین، فضای مجازی، فناوری‌های ارتباطی و شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

خوشبختانه در دوره جدید، این نگاه در برنامه‌ریزی‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، تولید محتوای حرفه‌ای، استفاده از زبان هنر، تقویت ارتباط با نخبگان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و مجموعه‌های مردمی، از جمله محورهایی است که می‌تواند در ارتقای اثربخشی برنامه‌های شورا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

ما معتقدیم هرچه روایت صحیح، مستند و اقناع‌کننده از مناسبت‌های ملی و انقلابی ارائه شود، سرمایه اجتماعی انقلاب نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.

* یکی از ویژگی‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حضور همزمان دستگاه‌های متعدد در کنار یکدیگر است. این هم‌افزایی چه دستاوردی برای کشور داشته است؟

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همین روحیه هم‌افزایی و مشارکت میان دستگاه‌های مختلف است.

در این شورا، هیچ دستگاهی به دنبال ایفای نقش مستقل نیست؛ همه مجموعه‌ها با حفظ مسئولیت‌های قانونی خود، در مسیر تحقق یک هدف مشترک حرکت می‌کنند. همین نگاه موجب شده است که در مناسبت‌های بزرگ ملی و انقلابی، ظرفیت‌های مختلف کشور به صورت منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

این هم‌افزایی تنها به حوزه اجرا محدود نمی‌شود؛ بلکه در مرحله برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی، خدمات شهری، امنیت، حمل‌ونقل، امداد، رسانه، امور فرهنگی و ده‌ها حوزه دیگر نیز نمود پیدا می‌کند.

اگر امروز شاهد برگزاری منظم و باشکوه مناسبت‌هایی هستیم که میلیون‌ها نفر در آن حضور پیدا می‌کنند، این موفقیت محصول همین هماهنگی و کار جمعی است؛ هماهنگی‌ای که شاید کمتر در معرض دید مردم باشد، اما پشتوانه اصلی برگزاری این رویدادهای بزرگ محسوب می‌شود.

* اگر بخواهید در پایان، پیامی برای نسل جوان و فعالان فرهنگی داشته باشید، چه خواهید گفت؟

نسل جوان، بزرگ‌ترین سرمایه آینده کشور است. انقلاب اسلامی نیز در طول بیش از چهار دهه گذشته، هر زمان که به جوانان اعتماد کرده، نتایج ارزشمندی به دست آمده است.

امروز نیز میدان خدمت، میدان امید، میدان تبیین و میدان جهاد فرهنگی بیش از هر زمان دیگری به حضور جوانان نیاز دارد.

فعالیت فرهنگی، تنها به حضور در یک مراسم یا اجرای یک برنامه محدود نمی‌شود؛ بلکه هر جوان می‌تواند در عرصه تولید محتوا، روایت‌گری، فعالیت رسانه‌ای، کار تشکیلاتی، مشارکت در برنامه‌های مردمی و انتقال صحیح ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشد.

نسل امروز از توان علمی، خلاقیت، انگیزه و ابزارهای ارتباطی گسترده‌ای برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار گیرد، بدون تردید آینده‌ای روشن‌تر پیش روی کشور خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز همواره از حضور نیروهای جوان، ایده‌های نو و مشارکت مجموعه‌های مردمی استقبال کرده و معتقد است هرچه پیوند شورا با بدنه اجتماعی، نخبگان و نسل جوان عمیق‌تر شود، اثربخشی برنامه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

* اگر بخواهید در یک جمله، مأموریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را برای مخاطبان توصیف کنید، چه خواهید گفت؟

به اعتقاد بنده، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قرارگاه هم‌افزایی ظرفیت‌های انقلاب اسلامی است؛ نهادی که تلاش می‌کند همه امکانات، دستگاه‌ها و ظرفیت‌های مردمی را برای پاسداشت ارزش‌های انقلاب، بزرگداشت مناسبت‌های ملی و دینی، تقویت وحدت ملی و انتقال پیام انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده در کنار یکدیگر قرار دهد.

این شورا در طول بیش از چهار دهه فعالیت خود، نشان داده است که می‌تواند فارغ از سلایق و گرایش‌های مختلف، حول محور آرمان‌های انقلاب اسلامی، منویات رهبر معظم انقلاب و مصالح ملی، زمینه وحدت و انسجام را فراهم کند.

امروز نیز با توجه به تحولات گسترده رسانه‌ای، پیچیدگی‌های جنگ شناختی و ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین ارتباطی، مسئولیت شورا بیش از گذشته اهمیت یافته است.

امیدواریم با اتکال به خداوند متعال، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، حمایت نماینده محترم ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، و همراهی همه دستگاه‌های عضو، بتوانیم این مأموریت خطیر را با شایستگی ادامه دهیم و در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، گام‌های مؤثرتری برداریم.