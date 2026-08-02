https://mehrnews.com/x3cJFh ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6906808 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۱ اجتماع شبانه پرشور سلماسیها در حمایت از نیروهای مسلح ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6906808 کپی شد مطالب مرتبط نیویورکتایمز: ترامپ کنترل جنگ را از دست داده است قزوین در شب ۱۵۵؛ استمرار حضور مردم در صحنه الوند در شب ۱۵۵؛ اجتماع مردم در پاسداشت عهد و همبستگی سنندجیها: تجمع شبانه لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامی است هریسیها بار دیگر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشتند از تهران تا کربلا؛ خادمانی که مأمور پاکیزگی مسیر عاشقی شدند روایت همافزایی در مسیر انقلاب؛بازخوانی ماموریت های یک نهاد فرادستگاهی قلمهایی که پیام خونخواهی را به جهان مخابره کردند برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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