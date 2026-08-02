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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۱

اجتماع شبانه پرشور سلماسی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح

اجتماع شبانه پرشور سلماسی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6906808

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