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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت  خسارت جنگ‌های تحمیلی

تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت  خسارت جنگ‌های تحمیلی

 شهردار منطقه ۲ تهران در نشست هماهنگی تسریع در روند پرداخت خسارات آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی که با حضور مدیران ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران و نمایندگان بیمه ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ در این نشست با تأکید بر لزوم رفع دغدغه‌های شهروندان آسیب‌دیده از جنگ‌های تحمیلی به‌عنوان اولویت نخست مدیریت شهری اظهار داشت: موضوع خسارات ناشی از این جنگ‌ها از ابتدا یکی از چالش‌های موردتوجه بود که با پذیرش مسئولیت از سوی بیمه ایران و هم‌افزایی تخصصی گام بلندی برای رفع موانع قانونی و مالی برداشته شد و مسیر اجرایی برای جبران خسارت‌های باقی‌مانده هموار شده است.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه در بازسازی واحدهای مسکونی، تصریح کرد: بخش اعظم عملیات تعمیرات و بازسازی به اتمام رسیده و نود و پنج درصد از موارد جزئی به طور کامل رفع شده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون ساکنان به واحدهای مسکونی خود بازگشته و در حال زندگی هستند.

صالحی در پایان با بیان اینکه داده‌های دقیق و شفافی از وضعیت ساختمان‌ها احصا شده است، خاطرنشان کرد: به‌منظور تسریع در فرایند ارزیابی و انجام تعهدات بیمه‌ای، داده‌ها و اطلاعات موجود در اختیار کارشناسان بیمه قرار می‌گیرد، تا این مهم در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه نهایی برسد.

کد مطلب 6906960

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