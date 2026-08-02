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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹

اقتدار و استقامت مردم ارومیه در خیابان ادامه دارد

اقتدار و استقامت مردم ارومیه در خیابان ادامه دارد

ارومیه - مردم ارومیه در موج یکصد و پنجاه و پنج شب های اقتدار در حمایت از انقلاب ورهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6906804

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