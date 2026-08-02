https://mehrnews.com/x3cJFc ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6906804 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹ اقتدار و استقامت مردم ارومیه در خیابان ادامه دارد ارومیه - مردم ارومیه در موج یکصد و پنجاه و پنج شب های اقتدار در حمایت از انقلاب ورهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6906804 کپی شد مطالب مرتبط موکبهای پذیرایی از زوار اربعین در کربلا قزوین در شب ۱۵۵؛ استمرار حضور مردم در صحنه الوند در شب ۱۵۵؛ اجتماع مردم در پاسداشت عهد و همبستگی قلمهایی که پیام خونخواهی را به جهان مخابره کردند روایت همافزایی در مسیر انقلاب؛بازخوانی ماموریت های یک نهاد فرادستگاهی از تهران تا کربلا؛ خادمانی که مأمور پاکیزگی مسیر عاشقی شدند برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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