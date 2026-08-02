جعفری: کمپ تاجیکستان فرصت طلایی برای ارتقای جودوی بانوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه جعفری سرمربی تیمهای ملی جودوی بانوان بزرگسالان و جوانان درباره آخرین وضعیت اردوی برونمرزی ملیپوشان در تاجیکستان اظهار کرد: «کمپ تمرینی ما از روز یکشنبه چهارم مردادماه آغاز شده و تا دوشنبه دوازدهم مرداد ادامه خواهد داشت. این اردو به میزبانی شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان برگزار میشود و خوشبختانه شرایط آبوهوایی این کشور شباهت زیادی به ایران دارد که موضوع به روند آمادهسازی ورزشکاران کمک شایانی کرده است.»
وی با اشاره به کیفیت برگزاری این اردو افزود: «تمامی برنامههای تمرینی مطابق برنامهریزی کادر فنی و در زمان مقرر در حال انجام است و خوشبختانه میزبان نیز امکانات بسیار مناسبی را در اختیار تیمها قرار داده است. شرایط میزبانی واقعاً مطلوب است و همه چیز برای برگزاری یک اردوی حرفهای فراهم شده است.»
جعفری درباره سطح فنی این کمپ نیز گفت: «پنج کشور در این اردوی مشترک حضور دارند و همین موضوع باعث شده فضای بسیار خوبی برای تمرین، مبارزه و تبادل تجربه میان جودوکاران ایجاد شود. حضور در چنین کمپهایی فرصت ارزشمندی برای افزایش تجربه بینالمللی ورزشکاران است.»
سرمربی تیمهای ملی جودوی بانوان در ادامه با اشاره به شرایط مریم بربط تصریح کرد: «برای مریم بربط این اردو بسیار مفید بوده است. او توانسته تمرینات باکیفیتی را پشت سر بگذارد و در مبارزات تمرینی تجربه ارزشمندی کسب کند. خوشبختانه از نظر فنی نیز روز به روز به شرایط ایدهآل نزدیکتر میشویم.»
وی همچنین از اضافه ش
دن دو ملیپوش دیگر به اردوی تاجیکستان خبر داد و گفت: «بامداد روز یکشنبه یازدهم مردادماه مهسا شکیبایی و سمیرا خاکخواه نیز وارد تاجیکستان خواهند شد تا یک اردوی ۱۰ روزه را در کنار سایر ملیپوشان سپری کنند. حضور این دو ورزشکار، کیفیت تمرینات را بیش از پیش افزایش خواهد داد.»
جعفری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای این اردو خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط مطلوب کمپ، حضور تیمهای مختلف و کیفیت تمرینات اطمینان دارم به اهدافی که برای این اردو ترسیم کردهایم دست پیدا خواهیم کرد و نتایج مورد انتظار کادر فنی از این کمپ تمرینی حاصل خواهد شد. این اردو میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان برای رویدادهای پیش رو ایفا کند.»
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