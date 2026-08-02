به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در جریان سفر خود به شهرستان دماوند با آیتالله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله جوادی آملی در این دیدار با اشاره به نزدیک شدن اربعین، این مناسبت را ادامه پیام واقعه کربلا دانست و گفت: نهضت اربعین، حاصل پیامی است که حضرت زینب پس از عاشورا منتقل کرد و به گفته او نشان داد که «این پیام خاموششدنی نیست».
او در ادامه با اشاره به خطبههای حضرت زینب در کوفه، این سخنان را پاسخی به دیدگاه جبرگرایانه حاکمان اموی توصیف کرد و گفت: پاسخ «ما رأیتُ إلا جمیلاً» تأکیدی بر مسئولیت انسان در قبال اعمال خود بود، نه پذیرش اینکه وقایع صرفاً نتیجه اراده الهی و خارج از اختیار انسان است.
این مرجع تقلید همچنین به روند تدوین تفسیر قرآن کریم اشاره کرد و گفت: این مجموعه حاصل چهار دهه فعالیت علمی و مشارکت چند نسل از استادان و طلاب حوزههای علمیه است.
به گفته او، طرح پرسشها و مسائل جدید در طول این سالها موجب گسترش مباحث تفسیری شده و این اثر را باید نتیجه یک کار جمعی دانست، نه تلاش یک فرد.
جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پویایی حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: مراکز حوزوی باید توان پاسخگویی به پرسشها و چالشهای جدید را داشته باشند.
او افزود: برخی مباحث بنیادین، از جمله موضوع «اصالت آزادی» و دیگر مبانی فکری مرتبط، باید بهصورت علمی در حوزهها مورد بحث و تدریس قرار گیرد.
او همچنین درباره مبانی فقهی قضاوت گفت: «علم غیب» نمیتواند مبنای صدور حکم قضایی باشد و حتی معصومان نیز در مقام داوری بر اساس بینه، شهادت و سوگند حکم میکردند.
به گفته او، اگر فردی با شهادت نادرست حقی را تصاحب کند، مسئولیت آن بر عهده خود اوست، اما قاضی موظف است بر اساس ادله و ضوابط شرعی رأی صادر کند.
جوادی آملی در ادامه، با اشاره به حضور مردم در مقاطع مختلف پس از انقلاب، این مشارکت را مصداق «نصرت الهی» دانست و با استناد به آیاتی از قرآن، گفت: همانگونه که در رویدادهایی مانند بدر و خیبر، پیروزی مسلمانان برخلاف محاسبات رایج رقم خورد، در شرایط امروز نیز میتوان به وعدههای الهی امیدوار بود.
در ابتدای این دیدار نیز غلامحسین محسنی اژهای گزارشی از اقدامات و برنامههای قوه قضاییه ارائه کرد و به گفته رسانههای رسمی، آخرین وضعیت برخی پروندهها و مسائل مرتبط با این قوه را تشریح کرد.
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