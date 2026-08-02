انتصابات جدید در سازمان جهاد کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرادی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، روز یکشنبه با صدور احکام جداگانه‌ای، مسئولان جدید دو اداره تخصصی این معاونت را معرفی کرد.

انتصاب سرپرستان جدید در دو حوزه تخصصی

بر اساس احکام صادرشده، فرود سوری به‌عنوان رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد.

همچنین لیلی صادقی با حکم سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، مسئولیت سرپرستی اداره آمار، اطلاعات و فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان را بر عهده گرفت.

مصطفی مرادی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: این انتصابات با هدف تقویت ساختار مدیریتی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، ارتقای نظام برنامه‌ریزی، توسعه نظام آمار و اطلاعات، افزایش آمادگی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و بهبود فرآیندهای مدیریتی در بخش کشاورزی استان انجام شده است.

وی بیان کرد: در این راستا، انتظار می‌رود با حضور مدیران جدید، برنامه‌ریزی‌های تخصصی، مدیریت اطلاعات، ارتقای زیرساخت‌های آماری و همچنین افزایش آمادگی بخش کشاورزی در برابر مخاطرات و تهدیدهای احتمالی، با انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود و زمینه تحقق اهداف راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان فراهم شود.