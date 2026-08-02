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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

۲۵ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین کرمانشاه برپا شد

۲۵ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین کرمانشاه برپا شد

کرمانشاه- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه از برپایی ۲۵ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین خبر داد.

حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه‌ای ویژه برای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه همزمان با موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش کرده‌ایم از فرصت تردد گسترده زائران در مسیر بازگشت استفاده کنیم و بازاری پویا و مناسب برای عرضه و فروش محصولات هنرمندان استان فراهم آوریم.

وی افزود: در همین راستا، ۲۵ غرفه صنایع‌دستی در دو نقطه راهبردی ماهیدشت و ورودی شهرک صنعتی جاده بیستون مستقر شده است تا زائران عتبات عالیات بتوانند به‌صورت مستقیم با آثار هنری هنرمندان کرمانشاهی آشنا شوند و محصولات تولیدی آنان را خریداری کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اربعین در رونق اقتصادی صنایع‌دستی استان، گفت: کرمانشاه به‌عنوان دروازه کربلا در ایام اربعین میزبان حجم قابل توجهی از زائران است و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هنرهای سنتی و افزایش درآمد فعالان این حوزه داشته باشد.

خانی ایجاد بازار فروش را یکی از مهم‌ترین نیازهای تولیدکنندگان صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: حمایت از هنرمندان تنها در پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در مسیر تردد زائران از مهم‌ترین راهبردهای ما برای تقویت بنیه اقتصادی هنرمندان شهرستان است.

وی ادامه داد: با زیرساخت‌های ایجاد شده در ماهیدشت و ورودی شهرک صنعتی، این دو نقطه به مراکز عرضه صنایع‌دستی تبدیل شده‌اند و تلاش داریم با نظارت بر کیفیت محصولات ارائه شده، زمینه آشنایی هرچه بیشتر زائران با فرهنگ، هنر و صنایع‌دستی اصیل کرمانشاه را فراهم کنیم تا این آثار به‌عنوان سوغات ماندگار استان در ذهن زائران ثبت شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این غرفه‌ها با همکاری فرمانداری، شهرداری و شهرک صنعتی و با اولویت حضور هنرمندان بومی برپا شده است و امیدواریم استقبال زائران از این نمایشگاه‌ها، به رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی شهرستان و افزایش انگیزه تولید در میان هنرمندان کرمانشاهی منجر شود.

کد مطلب 6906297

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