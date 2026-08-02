حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه‌ای ویژه برای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه همزمان با موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش کرده‌ایم از فرصت تردد گسترده زائران در مسیر بازگشت استفاده کنیم و بازاری پویا و مناسب برای عرضه و فروش محصولات هنرمندان استان فراهم آوریم.

وی افزود: در همین راستا، ۲۵ غرفه صنایع‌دستی در دو نقطه راهبردی ماهیدشت و ورودی شهرک صنعتی جاده بیستون مستقر شده است تا زائران عتبات عالیات بتوانند به‌صورت مستقیم با آثار هنری هنرمندان کرمانشاهی آشنا شوند و محصولات تولیدی آنان را خریداری کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اربعین در رونق اقتصادی صنایع‌دستی استان، گفت: کرمانشاه به‌عنوان دروازه کربلا در ایام اربعین میزبان حجم قابل توجهی از زائران است و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هنرهای سنتی و افزایش درآمد فعالان این حوزه داشته باشد.

خانی ایجاد بازار فروش را یکی از مهم‌ترین نیازهای تولیدکنندگان صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: حمایت از هنرمندان تنها در پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در مسیر تردد زائران از مهم‌ترین راهبردهای ما برای تقویت بنیه اقتصادی هنرمندان شهرستان است.

وی ادامه داد: با زیرساخت‌های ایجاد شده در ماهیدشت و ورودی شهرک صنعتی، این دو نقطه به مراکز عرضه صنایع‌دستی تبدیل شده‌اند و تلاش داریم با نظارت بر کیفیت محصولات ارائه شده، زمینه آشنایی هرچه بیشتر زائران با فرهنگ، هنر و صنایع‌دستی اصیل کرمانشاه را فراهم کنیم تا این آثار به‌عنوان سوغات ماندگار استان در ذهن زائران ثبت شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این غرفه‌ها با همکاری فرمانداری، شهرداری و شهرک صنعتی و با اولویت حضور هنرمندان بومی برپا شده است و امیدواریم استقبال زائران از این نمایشگاه‌ها، به رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی شهرستان و افزایش انگیزه تولید در میان هنرمندان کرمانشاهی منجر شود.