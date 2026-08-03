به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آزاد با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فنس‌کشی در بخشی از عرصه باغستان سنتی قزوین، نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با هماهنگی واحد اجرائیات شهرداری قزوین در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور نیروهای مربوطه، عملیات فنس‌کشی متوقف و از ادامه هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در عرصه باغستان جلوگیری شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین با تأکید بر ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی باغستان سنتی قزوین گفت: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، فنس‌کشی و تغییر کاربری در عرصه این اثر بدون مجوزهای قانونی ممنوع است و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

آزاد ادامه داد: در پی این تخلف، پرونده تشکیل شده و مراحل قانونی آن از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تعرض به آثار تاریخی و عرصه‌های تحت حفاظت میراث‌فرهنگی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.