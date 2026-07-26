باشماق در آستانه اوج تردد اربعین؛ عبور ۹ هزار و ۷۰۳ زائر از مرز مریوان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به ایام اوج سفرهای اربعین حسینی، مرز بین‌المللی باشماق مریوان بار دیگر به یکی از مسیرهای مورد توجه زائران برای تردد به سمت عتبات عالیات تبدیل شده است؛ مرزی که طی سال‌های اخیر با برخورداری از ظرفیت‌های اقلیمی، جغرافیایی و زیرساختی، تلاش کرده جایگاه خود را در میان گذرگاه‌های مورد استفاده زائران اربعین تثبیت کند.

امسال نیز اعضای ستاد اربعین استان کردستان و شهرستان مریوان با تکیه بر تجربه چهار سال گذشته، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای مدیریت تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب‌تر در این مرز انجام داده‌اند.

بررسی نقاط ضعف سال‌های گذشته، توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها، تفکیک مسیر تردد زائران از محدوده تجاری و توجه بیشتر به خدمات رفاهی از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل سفر زائران در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، تاکنون ۹ هزار و ۷۰۳ تردد زائران اربعین در مرز باشماق به ثبت رسیده است؛ آماری که شامل زائران خروجی و همچنین زائرانی است که پس از انجام زیارت از طریق این مرز به کشور بازگشته‌اند.

ثبت بیش از ۹ هزار تردد زائر در مرز باشماق

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین در مرز باشماق اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ساعت ۱۰:۴۵ روز یکشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۵، تاکنون هفت هزار و ۸۳۵ نفر از زائرانی که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، مرز باشماق را برای خروج از کشور و بازگشت از سفر زیارتی خود انتخاب کرده‌اند.

علی‌اکبر ورمقانی افزود: از مجموع این تعداد، پنج هزار و ۳۵۱ نفر از زائران از مرز باشماق خارج شده و چهار هزار و ۳۵۲ نفر نیز از همین مرز وارد کشور شده‌اند.

وی با اشاره به مجموع ترددهای ثبت‌شده در این مرز ادامه داد: بر این اساس، مجموع تردد زائران اربعین از مرز باشماق تاکنون به ۹ هزار و ۷۰۳ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که مرز باشماق علاوه بر آنکه در مسیر خروج زائران به سمت کشور عراق مورد استقبال قرار گرفته، در بخش بازگشت نیز سهم قابل توجهی از تردد زائران را به خود اختصاص داده است و ضرورت برنامه‌ریزی همزمان برای مدیریت رفت و برگشت زائران و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هر دو مسیر را دوچندان می‌کند.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای موج جدید تردد زائران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، اضافه کرد: با توجه به افزایش تدریجی شمار زائران اربعین، دستگاه‌های اجرایی استان کردستان نیز خود را برای روزهای پرتردد پیش رو آماده کرده‌اند.

ورمقانی، با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این هماهنگی‌ها، روند تردد زائران از مرز بین‌المللی باشماق در ایام اربعین با سهولت، نظم و ایمنی بیشتری انجام شود.

ورمقانی همچنین به آمار ثبت‌نام زائران در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات سامانه سماح، مجموع ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در کشور تاکنون به یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۳۸۶ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: افزایش شمار ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح، اهمیت آماده‌سازی مرزهای خروجی و مسیرهای بازگشت را بیش از گذشته نشان می‌دهد و در این میان، مرز باشماق نیز به عنوان یکی از گذرگاه‌های رسمی تردد زائران، نیازمند آمادگی کامل برای پذیرش موج‌های جدید سفرهای اربعینی است.

باشماق؛ مسیری با تجربه پنج ساله در میزبانی اربعین

فرماندار مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم میزبانی مرز باشماق از زائران اربعین حسینی، گفت: امسال پنجمین سالی است که این شهرستان و مرز باشماق میزبان زائران اربعین حسینی هستند و تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان بر این است که با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، خدمات با کیفیت‌تر و شرایط مناسب‌تری برای زائران فراهم شود.

نژاد جهانی اظهار کرد: تجربه چهار سال گذشته فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و بررسی مشکلات موجود در مسیر خدمت‌رسانی به زائران بوده است و تلاش شده است از نتایج این ارزیابی‌ها برای برنامه‌ریزی بهتر در اربعین امسال استفاده شود.

وی افزود: پس از پایان مراسم اربعین سال گذشته، مسائل و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف شناسایی شد تا برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.

فرماندار مریوان تأکید کرد: هدف اصلی این است که میزان کاستی‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و زائران با شرایط مطلوب‌تر و خدمات مناسب‌تری در مرز باشماق مواجه شوند.

تفاوت دمایی؛ یکی از مزیت‌های مرز باشماق

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌هایی مرز باشماق، شرایط اقلیمی این منطقه است؛ موضوعی که می‌تواند در روزهای گرم اربعین، تجربه متفاوتی را برای زائران رقم بزند.

جهانی در این رابطه گفت: مرز باشماق از نظر شرایط آب و هوایی از مزیت قابل توجهی برخوردار است و تفاوت دمایی حداقل ۱۰ درجه‌ای آن با برخی دیگر از مرزهای کشور، یکی از ویژگی‌هایی است که می‌تواند شرایط مطلوب‌تری را برای زائران فراهم کند.

وی ادامه داد: در کنار این ظرفیت طبیعی، تلاش شده است امکانات و خدمات رفاهی در مرز نیز ارتقا پیدا کند تا زائرانی که باشماق را برای سفر خود انتخاب می‌کنند، با شرایط مناسب‌تری مواجه باشند.

به گفته فرماندار مریوان، مجموعه اقدامات انجام‌شده در این مرز تنها به موضوع تردد محدود نیست و بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی، رفاهی و ساماندهی مسیر نیز در برنامه‌ریزی‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است.

ساماندهی پارکینگ‌ها و تفکیک مسیر زائران

وی گفت: یکی از موضوعات مهم در مدیریت سفرهای اربعین، ساماندهی تردد خودروها و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در مسیر منتهی به مرز است؛ مسئله‌ای که در برنامه‌ریزی امسال مرز باشماق نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فرماندار مریوان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: برای ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل تردد زائران، پارکینگ‌های متعددی در نظر گرفته و ساماندهی شده است.

جهانی افزود: یکی از اقدامات مهم، پیش‌بینی پارکینگ در محدوده ورودی مرز است که می‌تواند در مدیریت بهتر خودروها و جلوگیری از ایجاد ازدحام در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مؤثر باشد.

وی همچنین به تفکیک مسیر تردد زائران از محدوده فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: تلاش شده است مسیر حرکت زائران از زون تجاری جدا شود تا تردد زائران با نظم و سهولت بیشتری انجام شود و ازدحام ناشی از تداخل مسیرهای تجاری و زیارتی کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: این اقدام در کنار توسعه پارکینگ‌ها، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت جریان تردد در روزهای پرتردد اربعین داشته باشد؛ به ویژه در شرایطی که افزایش شمار زائران، ضرورت تفکیک و ساماندهی مسیرهای حرکتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

دعوت فرماندار مریوان از زائران برای انتخاب باشماق

فرماندار مریوان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مرز باشماق، از زائران اربعین حسینی دعوت کرد این مرز را به عنوان یکی از مسیرهای سفر خود انتخاب کنند.

جهانی گفت: تلاش شده است با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته و رفع نقاط ضعف شناسایی‌شده، شرایط مناسب‌تری برای زائران فراهم شود و امیدواریم زائرانی که مرز باشماق را انتخاب می‌کنند، با رضایت از خدمات ارائه‌شده، مسیر زیارت خود را در آرامش بیشتری طی کنند.

وی افزود: هدف مجموعه مدیریت شهرستان این است که زائران در جریان تردد از مرز باشماق با کمترین میزان مشکل و گلایه مواجه باشند و خدماتی در شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

فرماندار مریوان با اشاره به ابعاد مختلف رویداد اربعین خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک رویداد زیارتی نیست و ابعاد سیاسی، فرهنگی و امنیتی نیز دارد و میزبانی شایسته از زائران می‌تواند آثار و دستاوردهای گسترده‌ای برای منطقه و کشور به همراه داشته باشد.

باشماق؛ مرزی فراتر از یک گذرگاه

تجربه پنج ساله میزبانی از زائران اربعین، مرز باشماق را به یکی از محورهای مهم تعاملات فرهنگی و اجتماعی میان ایران و عراق تبدیل کرده است، حضور زائران در این منطقه علاوه بر ایجاد رونق در بخش‌های مختلف خدماتی و اقتصادی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی استان کردستان نیز فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، مدیریت تردد در این مرز نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است؛ از مجموعه‌های اجرایی و انتظامی گرفته تا دستگاه‌های خدمات‌رسان، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و مدیریت شهری. هرچه شمار زائران افزایش پیدا کند، ضرورت هماهنگی میان این بخش‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

اکنون با ثبت بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ تردد در مرز باشماق و افزایش شمار ثبت‌نام‌کنندگان اربعین در سراسر کشور، نگاه‌ها به روزهای پیش رو و آغاز موج اصلی سفرهای اربعینی دوخته شده است؛ روزهایی که میزان آمادگی زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان خواهد داد.

در این میان، توسعه پارکینگ‌ها، تفکیک مسیر زائران از محدوده تجاری، ارتقای خدمات رفاهی و مدیریت روان تردد از جمله محورهایی است که برای بهبود شرایط مرز باشماق دنبال می‌شود.

با تداوم روند فعلی ثبت‌نام و افزایش تدریجی تردد زائران، مرز باشماق در روزهای آینده با حجم بیشتری از سفرهای اربعینی مواجه خواهد شد؛ شرایطی که آزمونی برای میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و همچنین فرصتی برای تثبیت جایگاه این مرز در مسیر تردد زائران اربعین حسینی خواهد بود.