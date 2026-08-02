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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

نماینده ایران فینالیست شد؛

شکست پی در پی نمایندگان شرق آسیا برابر فرجی در کانتندر جوانان لائوس

شکست پی در پی نمایندگان شرق آسیا برابر فرجی در کانتندر جوانان لائوس

بنیامین فرجی با غلبه بر نماینده چین تایپه به دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان لائوس راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیامین فرجی ملی پوش جوان کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی رقابت های زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان لائوس دربرابر نماینده چین‌تایپه با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و با اقتدار راهی فینال شد.

ملی‌پوش کشورمان در این دیدار گیم‌های اول، دوم و سوم را به ترتیب با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۲ بر ۱۰ و ۱۳ بر ۱۱ به سود خود به پایان رساند.

فرجی پیش از این نیز با شکست نمایندگان هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی، مدال خود را قطعی کرده بود و اکنون برای کسب مدال طلا به میدان خواهد رفت.

فرجی در دیدار نهایی، به مصاف برنده دیدار «شیه جیا هونگ» از چین‌تایپه و «آبهینانده پرادیوادی» از هند خواهد رفت.

امیر بخشی مربی تیم ملی جوانان کشورمان هدایت پینگ پنگ بازان اعزامی را برعهده دارد.

رقابت‌های کانتندر جوانان وینتیان به میزبانی کشور لائوس از ۸ تا ۱۱ مردادماه در حال برگزاری است.

کد مطلب 6906390

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