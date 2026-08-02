به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان ، محمدرضا مظلومی به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد.



مظلومی مشاور رئیس کمیته ملی پارالمپیک است و ریاست سابق فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

