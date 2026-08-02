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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

رئیس انجمن گلبال منصوب شد

رئیس انجمن گلبال منصوب شد

رئیس پیشین فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان ، محمدرضا مظلومی به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد.

مظلومی مشاور رئیس کمیته ملی پارالمپیک است و ریاست سابق فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

کد مطلب 6906395

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