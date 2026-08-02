به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان ، محمدرضا مظلومی به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد.
مظلومی مشاور رئیس کمیته ملی پارالمپیک است و ریاست سابق فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
رئیس پیشین فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان ، محمدرضا مظلومی به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد.
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