عرضه ۱۷۴ هزار و ۸۵۴ تن گوشت طیور در خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۷۴ هزار و ۸۵۴ تن رسید که گوشت مرغ بیشترین سهم را از این میزان به خود اختصاص داد.

بر پایه این گزارش، در خرداد امسال ۱۶۹ هزار و ۲۳۹ تن گوشت مرغ در کشتارگاه‌های رسمی کشور عرضه شد که معادل ۹۶.۸ درصد از مجموع گوشت طیور عرضه‌شده بود. همچنین گوشت بوقلمون با ۳ هزار و ۱۷۲ تن، سهم ۱.۸ درصدی و سایر انواع طیور با ۲ هزار و ۴۴۳ تن، سهم ۱.۴ درصدی از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص دادند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال گذشته، از کاهش ۲۴ درصدی عرضه گوشت انواع طیور حکایت دارد.

با این حال، میزان عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۸ درصد افزایش یافته است.

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