عرضه بیش از ۱۵۷ هزار تن گوشت مرغ در اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طبق نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاههای رسمی کشور در ماه اردیبهشت سال جاری ، وزن گوشت عرضهشده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ جمعاً ۱۶۱/۸۵۰ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۱۵۷/۰۳۴ تن، ۹۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۳/۶۳۷ تن و سایر انواع طیور با ۱/۱۷۹ تن، بهترتیب ۲.۳ درصد و ۰٫۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش۳۵ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۵) در حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است.
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