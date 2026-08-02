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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

سی‌ان‌ان: ۶۷ درصد آمریکایی‌ها با تصمیمات ترامپ علیه ایران مخالف هستند

سی‌ان‌ان: ۶۷ درصد آمریکایی‌ها با تصمیمات ترامپ علیه ایران مخالف هستند

نتایج نظرسنجی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که ۶۷ درصد آمریکایی‌ها معتقدند تصمیمات نظامی ترامپ در جنگ با ایران به آمریکا آسیب رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی که از سوی شبکه سی‌ان‌ان منتشر شده است، دو سوم آمریکایی‌ ها (۶۷ درصد) معتقدند که تصمیمات نظامی دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران به ایالات متحده آسیب رسانده است.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۱ درصد اظهار داشتند که اقدامات نظامی ترامپ به نفع کشورشان بوده است.

به گزارش سی‌ان‌ان ، این نظرسنجی نشان‌ دهنده شدیدترین افت حمایت آمریکایی ها از این درگیری ۵ ماهه از زمان آغاز آن است.

نتایج نظرسنجی مذکور نشان می دهد که به دلیل مواجهه حدود سه چهارم آمریکایی ها با مشکلات زندگی روزمره به ویژه در حوزه اقتصاد، آن ها با جنگ افروزی های ترامپ علیه ایران به دلیل تبعات پرهزینه آن مخالف هستند.

کد مطلب 6906504

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