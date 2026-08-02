به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی افزود: «دست های مهربانی»با تأکید بر فراهم‌آوردن بستری امن، کنترل‌شده و تخصصی، قصد دارد تا از طریق ارتقاء سلامت روانی کودکان و فعال‌سازی نقش‌های اجتماعی سالمندان، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف حمایتی و توانمندسازی گروه‌های هدف بردارد.

وی بیان کرد: این طرح نه تنها به بهبود وضعیت روانی کودکان وکاهش تنهایی سالمندان کمک می‌کند، بلکه با ایجاد پیوندهای عاطفی و میان‌نسلی، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه را نیز تقویت می کند.

کرمی افزود: این جلسات و ملاقات‌ها در محیطی امن، ایمن و مناسب و تجهیزات استاندارد و مناسب در خانه های کودکان و خانه‌های سالمندان بر اساس دستورالعمل های تخصصی هر بخش صورت می گیرد.

وی ارتقاء سلامت روانی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از طریق ایجاد روابط عاطفی پایدار و حمایتگرانه، بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی سالمندن علاقمند به «مشارکت فعال» در امور اجتماعی، کاهش احساس تنهایی و انزوا در کودکان و سالمندان از طریق ایجاد بسترهای تعاملی مستمر و هدفمند، حفظ و تقویت ارتباطات اجتماعی و انتقال ارزش‌ها و تجارب فرهنگی میان نسل‌ها از طریق ایجاد فرصت‌های مستمر برای تعامل و همدلی بین سالمندان و کودکان و... از اهدف این طرح برشمرد.

مدیرکل بهزیستی خاطرنشان ساخت: طرح «دست های مهربانی» گامی بلند در جهت تقویت سرمایه‌های اجتماعی است که نشان می‌دهد با پیوند میان تجربه نسل گذشته و امید نسل آینده، می‌توان بسیاری از گره‌های عاطفی و آسیب‌های اجتماعی را در بستر مهربانی گشود.