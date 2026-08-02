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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

 طرح «دست های مهربانی» در زنجان با هدف ایجاد پیوند بین‌نسلی آغاز کرد

 طرح «دست های مهربانی» در زنجان با هدف ایجاد پیوند بین‌نسلی آغاز کرد

زنجان- مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: طرح «دست های مهربانی»با هدف پیوند بین‌نسلی فرزندان تحت مراقبت در خانه‌های شبانه‌روزی با افراد سالمند توانمند داوطلب واجد شرایط  آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی افزود: «دست های مهربانی»با تأکید بر فراهم‌آوردن بستری امن، کنترل‌شده و تخصصی، قصد دارد تا از طریق ارتقاء سلامت روانی کودکان و فعال‌سازی نقش‌های اجتماعی سالمندان، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف حمایتی و توانمندسازی گروه‌های هدف بردارد.

وی بیان کرد: این طرح نه تنها به بهبود وضعیت روانی کودکان وکاهش تنهایی سالمندان کمک می‌کند، بلکه با ایجاد پیوندهای عاطفی و میان‌نسلی، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه را نیز تقویت می کند.

کرمی افزود: این جلسات و ملاقات‌ها در محیطی امن، ایمن و مناسب و تجهیزات استاندارد و مناسب در خانه های کودکان و خانه‌های سالمندان بر اساس دستورالعمل های تخصصی هر بخش صورت می گیرد.

وی ارتقاء سلامت روانی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از طریق ایجاد روابط عاطفی پایدار و حمایتگرانه، بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی سالمندن علاقمند به «مشارکت فعال» در امور اجتماعی، کاهش احساس تنهایی و انزوا در کودکان و سالمندان از طریق ایجاد بسترهای تعاملی مستمر و هدفمند، حفظ و تقویت ارتباطات اجتماعی و انتقال ارزش‌ها و تجارب فرهنگی میان نسل‌ها از طریق ایجاد فرصت‌های مستمر برای تعامل و همدلی بین سالمندان و کودکان و... از اهدف این طرح برشمرد.

مدیرکل بهزیستی خاطرنشان ساخت: طرح «دست های مهربانی» گامی بلند در جهت تقویت سرمایه‌های اجتماعی است که نشان می‌دهد با پیوند میان تجربه نسل گذشته و امید نسل آینده، می‌توان بسیاری از گره‌های عاطفی و آسیب‌های اجتماعی را در بستر مهربانی گشود.

کد مطلب 6906514

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