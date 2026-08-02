به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ارتش رژیم صهیونیستی امروز در بیانیه‌ای مدعی شد که نیروهای تیپ ۴۰۱ تحت فرماندهی لشکر ۹۱ پس از هشت ماه عملیات نظامی در جنوب لبنان، مأموریت خود در این منطقه را به پایان رساندند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این نیروها مأموریت‌های خود اعم از عملیات دفاعی و هجومی را با هدف نابودی تهدیدات علیه اسرائیل، در جنوب لبنان آغاز کرده بودند.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی ادعا شده است که نیروهای این تیپ طی عملیات‌های خود بیش از ۱۲۰۰ زیرساخت حزب‌الله از جمله تونل‌های زیرزمینی به طول صدها متر را با همکاری نیروهای «یهالوم» (واحد مهندسی ویژه رزمی) تخریب کرده و علاوه بر آن بیش از ۶۰۰ سلاح را کشف و بیش از ۶۰ نیروی حزب‌الله را به شهادت رسانده است.

ادعای ارتش رژیم صهیونیستی در حالی است که طبق گزارشات ارتش این رژیم از ماه مارس ۲۰۲۶ تاکنون ۹ افسر و سرباز از نیروهای تیپ ۴۰۱ در جنوب لبنان کشته شدند و علاوه بر آن تعدادی از این نیروها از جمله سرهنگ «مئیر بیدرمن» فرمانده سابق این تیپ در نتیجه حمله پهپاد انتحاری حزب‌الله در ماه می گذشته به شدت زخمی شد.

۱۲ جولای (۲۱ تیر) نیز ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای از عقب‌نشینی نیروهای تیپ چتربازان ۵۵۱ تحت فرماندهی لشکر ۹۱ پس از دو ماه عملیات در جنوب لبنان خبر داد.