به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان به زخمی شدن پنج نظامی لبنانی اشاره و دو روایت متفاوت بیان کرد.

ارتش لبنان ابتدا اعلام کرد که پنج سرباز در نتیجه حمله اسرائیل جراحات جزئی برداشتند. این امر در پی همراهی خودروی ارتش با اهالی در شهرک کفرا رخ داده است.

در بیانیه دیگری ارتش لبنان بیان کرد: در ادامه بیانیه قبلی در مورد جراحات جزئی پنج سرباز در شهر کفرا در بنت جبیل، تحقیقات انجام شده توسط واحد تخصصی نشان داد که انفجار ناشی از یک شیء مشکوک بوده است. تحقیقات بیشتر برای کشف جزئیات بیشتر در حال انجام است.

همزمان خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که یک فروند پهپاد ارتش اسرائیل، بمبی را در چهارراه شهرک صربین از توابع بنت جبیل به سوی یک خودرو شخصی و یک خودرو ارتش که آن را همراهی می‌کرد، رها کرد.

بر اثر انفجار این بمب، تعدادی غیرنظامی و دو تن از نیروهای ارتش لبنان زخمی شدند.

همزمان ویرانگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل انفجار شدیدی در شهرک الطیبه در مرجعیون انجام داد.