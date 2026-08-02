«پای مرغ» لرستان در مسیر بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان عصر یکشنبه از بازدید کارشناسان این مدیریت از یکی از واحدهای فرآوری محصولات پروتئینی در شهرک صنعتی شماره ۲ خرم‌آباد خبر داد و به رسانه‌ها گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت تولید، ارزیابی فرآیندهای بهداشتی و کنترل کیفیت بسته‌بندی محصولات صادراتی انجام شد.

نوشین زمانی‌گنجی اظهار داشت: در این بازدید، کارشناسان صنایع تبدیلی از نزدیک روند تولید در این واحد را مورد بررسی قرار دادند و مراحل مختلف فرآوری شامل شست‌وشو، پوست‌گیری، سایزبندی، بسته‌بندی و فرآیند انجماد سریع (IQF) محصولات را ارزیابی کردند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این واحد تولیدی افزود: این مجموعه با ظرفیت جذب و فرآوری روزانه حدود پنج تن محصول، با استفاده از تجهیزات مدرن فرآوری و بسته‌بندی، محصولات خود را مطابق با استانداردهای مورد نیاز بازارهای بین‌المللی آماده و به کشورهای هدف صادر می‌کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: بخش عمده محصولات این واحد به بازارهای آسیای جنوب شرقی، به‌ویژه کشور چین، صادر می‌شود و رعایت الزامات بهداشتی و استانداردهای بین‌المللی در تمامی مراحل تولید، نقش مهمی در حفظ و توسعه این بازارها دارد.

تکمیل زنجیره ارزش؛ اولویت صنایع تبدیلی استان

وی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، اظهار کرد: فرآوری و بسته‌بندی پای مرغ که در گذشته به‌عنوان یک ضایعات کم‌ارزش تلقی می‌شد، امروز به کالایی استراتژیک و دارای تقاضای قابل توجه در بازارهای جهانی تبدیل شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت طیور یکی از سیاست‌های مهم این سازمان است که علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد تولیدکنندگان، توسعه اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: حرکت به سمت فرآوری محصولات جانبی صنعت طیور، علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، می‌تواند سهم استان لرستان را در بازارهای صادراتی ارتقا دهد و نقش مؤثری در ارزآوری برای کشور داشته باشد.

رعایت استانداردهای بهداشتی، شرط توسعه صادرات

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر واحدهای فرآوری گفت: رعایت کامل اصول بهداشتی، کنترل کیفیت مواد اولیه، استفاده از تجهیزات استاندارد و بسته‌بندی مناسب از مهم‌ترین الزامات حضور پایدار در بازارهای صادراتی است.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار محصولات صادراتی کشور وابسته به حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی است و از این رو نظارت تخصصی بر تمامی مراحل تولید و فرآوری با جدیت دنبال می‌شود.

حمایت از طرح‌های صادرات‌محور در دستور کار

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی اظهار داشت: توسعه واحدهای فرآوری محصولات پروتئینی، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، موجب افزایش بهره‌وری در صنعت طیور و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال می‌شود.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی لرستان از طرح‌های تولیدی و صادرات‌محور که در مسیر تکمیل زنجیره ارزش، افزایش کیفیت محصولات و توسعه بازارهای بین‌المللی حرکت می‌کنند، حمایت خواهد کرد تا زمینه رشد تولید و رونق اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.