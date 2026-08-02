به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، محمد الحاج موسی، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه و هدف قرار دادن خانه‌های غیرنظامیان و خانواده‌های کامل، ضرورت ارائه تضمین‌های واقعی برای ملزم‌ کردن رژیم اشغالگر به اجرای تمامی مفاد مرحله نخست توافق را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: توقف فوری کشتار، ویرانی و ترورها و پذیرش اصل خروج اشغالگران از سراسر نوار غزه، در صدر این تعهدات قرار دارد.

سخنگوی جهاد اسلامی افزود: این وضعیت، طرف‌های درگیر و میانجی‌ها را در برابر مسئولیت مستقیم خود برای تحمیل عملی این تعهدات به رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد.