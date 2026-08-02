  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

جهاد اسلامی: تضمین‌های واقعی برای توقف کشتار در غزه ضروری است

جهاد اسلامی: تضمین‌های واقعی برای توقف کشتار در غزه ضروری است

جنبش جهاد اسلامی در واکنش به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه بیان کرد: تضمین‌های واقعی برای توقف کشتار و خروج کامل اشغالگران از غزه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، محمد الحاج موسی، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه و هدف قرار دادن خانه‌های غیرنظامیان و خانواده‌های کامل، ضرورت ارائه تضمین‌های واقعی برای ملزم‌ کردن رژیم اشغالگر به اجرای تمامی مفاد مرحله نخست توافق را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: توقف فوری کشتار، ویرانی و ترورها و پذیرش اصل خروج اشغالگران از سراسر نوار غزه، در صدر این تعهدات قرار دارد.

سخنگوی جهاد اسلامی افزود: این وضعیت، طرف‌های درگیر و میانجی‌ها را در برابر مسئولیت مستقیم خود برای تحمیل عملی این تعهدات به رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد.

کد مطلب 6906599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها