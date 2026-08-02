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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

آغاز اجرای دیواره سیل‌بند آبخیزداری در روستای حطر بلده

آغاز اجرای دیواره سیل‌بند آبخیزداری در روستای حطر بلده

نور- بخشدار بلده از آغاز عملیات اجرایی احداث دیواره سیل‌بند آبخیزداری در روستای حطر خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

الهه طالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از روند آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث دیواره سیل‌بند آبخیزداری روستای حطر اظهار کرد: این پروژه با مشارکت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح با حجم ۶۰۰ مترمکعب و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، با هدف کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات ناشی از سیلاب و حفاظت از اراضی، تأسیسات و زیرساخت‌های روستای حطر در حال انجام است.

بخشدار بلده با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق کوهستانی، تصریح کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در مدیریت روان‌آب‌ها، افزایش ایمنی روستا و کاهش مخاطرات طبیعی خواهد داشت.

طالبی در جریان این بازدید بر تسریع در روند اجرای عملیات، رعایت کامل اصول فنی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشارکت‌کننده برای توسعه و ایمن‌سازی مناطق روستایی تأکید کرد.

کد مطلب 6906631

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