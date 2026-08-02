الهه طالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از روند آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث دیواره سیل‌بند آبخیزداری روستای حطر اظهار کرد: این پروژه با مشارکت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح با حجم ۶۰۰ مترمکعب و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، با هدف کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات ناشی از سیلاب و حفاظت از اراضی، تأسیسات و زیرساخت‌های روستای حطر در حال انجام است.

بخشدار بلده با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق کوهستانی، تصریح کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در مدیریت روان‌آب‌ها، افزایش ایمنی روستا و کاهش مخاطرات طبیعی خواهد داشت.

طالبی در جریان این بازدید بر تسریع در روند اجرای عملیات، رعایت کامل اصول فنی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشارکت‌کننده برای توسعه و ایمن‌سازی مناطق روستایی تأکید کرد.