خبرگزاری مهر- گروه استانها: جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی، علاوه بر خسارتهای انسانی و زیرساختی، بخشی از ظرفیتهای تولیدی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ واحدهایی که سالها برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و توسعه اقتصادی شکل گرفته بودند، با آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه شدند.
در این میان، استان لرستان نیز از این آسیبها بینصیب نماند و برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مورد تجاوز وحشیانه دشمن قرار گرفت.
با این حال، با پیگیری متولیان امر حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده به منظور جلوگیری از توقف تولید به یکی از اولویتهای دولت و دستگاههای اجرایی تبدیل شد؛ رویکردی که هدف آن تنها جبران خسارتهای مالی نیست، بلکه حفظ اشتغال هزاران کارگر و جلوگیری از ایجاد تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تعطیلی بنگاههای تولیدی را نیز دنبال میکند.
در همین راستا، دولت بستههای حمایتی ویژهای را برای بنگاههای آسیبدیده در نظر گرفته و دستگاههای مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط مأمور شدهاند تا با تسریع در پرداخت تسهیلات، رفع موانع اداری و ایجاد بسترهای لازم، زمینه بازگشت هرچه سریعتر این واحدها به چرخه تولید را فراهم کنند.
در استان لرستان نیز مجموعهای از اقدامات هماهنگ برای حمایت از واحدهای آسیبدیده در حال انجام است.
احمد توصیفیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، پیش از این در نشست بررسی وضعیت واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ، با اشاره به پیگیریهای مستمر این اداره کل از نخستین ساعات وقوع حادثه، تأکید کرد که حفظ اشتغال کارگران، حمایت از بنگاههای اقتصادی و تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده، از همان ابتدا در اولویت قرار گرفته است.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که احیای واحدهای تولیدی بدون همافزایی همه دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و نهادهای حمایتی امکانپذیر نیست و صیانت از امنیت شغلی کارگران باید همزمان با حمایت از کارفرمایان دنبال شود.
در ادامه این پیگیریها، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان نیز از روند اجرای بستههای حمایتی دولت برای واحدهای اقتصادی آسیبدیده و آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات خبر داده و جزئیات اقدامات انجامشده برای حفظ اشتغال و حمایت از بنگاههای متأثر از جنگ را تشریح کرده است؛ اقداماتی که میتواند نقش مهمی در بازگشت ظرفیتهای تولیدی استان به مدار فعالیت و جلوگیری از آسیبهای بیشتر به اقتصاد و بازار کار لرستان ایفا کند.
دولت برای حمایت از واحدهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ تحمیلی اخیر متأثر شدهاند، بستهای از تسهیلات حمایتی را در نظر گرفته است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان در گفتوگو با مهر از اجرای بسته حمایتی دولت برای حفظ اشتغال واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی و حمایت از اشتغال موجود در شرایط اضطراری پرداخت میشود.
علی محمدی اظهار داشت: دولت برای حمایت از واحدهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ تحمیلی اخیر متأثر شدهاند، بستهای از تسهیلات حمایتی را در نظر گرفته است تا این واحدها بتوانند فعالیت خود را ادامه داده و از کاهش یا از دست رفتن فرصتهای شغلی جلوگیری شود.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی آسیبدیده و حفظ اشتغال موجود در شرایط خاص و بحرانی است تا فعالان اقتصادی بتوانند با پشتوانه این حمایتها، فعالیت خود را تداوم بخشند.
۲۹۰ واحد برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: اطلاعرسانی گسترده درباره این تسهیلات از فروردین و اردیبهشتماه سال جاری انجام شد و فرآیند ثبتنام نیز بهصورت تقاضامحور در دستور کار قرار گرفت.
محمدی تصریح کرد: در مجموع ۲۹۰ واحد اقتصادی در سطح استان برای بهرهمندی از این بسته حمایتی درخواست خود را ثبت کردند که مجموع اعتبار پیشبینیشده برای این متقاضیان بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است.
۱۸۵ پرونده به بانکها معرفی شد
وی ادامه داد: پس از بررسی اولیه پروندهها، مشخص شد ۱۰۵ واحد به دلیل نداشتن شرایط لازم، نقص مدارک یا مراجعه نکردن به بانکهای عامل، از چرخه پرداخت خارج شدند و پرونده آنها از سوی بانکها عودت داده شد.
۱۰۵ واحد به دلیل نداشتن شرایط لازم، نقص مدارک یا مراجعه نکردن به بانکهای عامل، از چرخه پرداخت خارج شدند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: در ادامه، ۱۸۵ پرونده واجد شرایط به بانکهای عامل معرفی شد و هماکنون در کارتابل بانکها قرار دارد تا مراحل بررسی و پرداخت تسهیلات برای آنها انجام شود.
۷۶ واحد در آستانه دریافت تسهیلات
محمدی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت این تسهیلات اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ پرونده مراحل نهایی را طی کرده و در مرحله پرداخت قرار دارند و سایر واحدهای معرفیشده نیز در حال تکمیل مدارک و انجام فرآیندهای بانکی هستند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری بانکهای عامل، روند بررسی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود تا واحدهای اقتصادی آسیبدیده بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از این حمایتها بهرهمند شوند.
حمایت از اشتغال، اولویت اصلی دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در پایان تأکید کرد: رویکرد دولت از اجرای این بسته حمایتی، صیانت از تولید و حفظ اشتغال موجود در واحدهای اقتصادی است و تلاش میشود با تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت تسهیلات، بنگاههای آسیبدیده از شرایط بحرانی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند و از آسیب بیشتر به بازار کار استان جلوگیری شود.
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