هلاکو: صیانت از اشتغال در گرو همدلی کارگران، کارفرمایان و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر چهارشنبه در نشست با نمایندگان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، بسیج کارگران و دبیر کمیسیون کارگری شورای تأمین استان، بر ضرورت تقویت تعامل میان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایان برای رفع مشکلات حوزه کار تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی کارگران و کارفرمایان در دوران جنگ، اظهار کرد: حفظ اشتغال، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و رونق تولید تنها با همدلی و همکاری میان دولت، کارگران و کارفرمایان محقق خواهد شد و نباید با تصمیمات اداری یا نگاه‌های صرفاً سازمانی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد شود.

وی با اشاره به جایگاه گلستان در حوزه نیروی کار افزود: استان گلستان از نظر جمعیت کارگری رتبه یازدهم کشور را دارد و با توجه به سهم قابل توجه مشاغل سخت و زیان‌آور، نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی و استانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تأکید بر اینکه کارگران نباید قربانی مشکلات و ناترازی‌های اقتصادی شوند، گفت: تمامی تصمیمات و برنامه‌های این اداره‌کل باید در مسیر حمایت از کارگران و کارفرمایان و حفظ امنیت شغلی آنان باشد.

هلاکو همچنین به چالش‌های موجود در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و افزود: نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های سنجش‌گر از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارگران دنبال می‌شود و اصلاح عناوین شغلی متناسب با شرایط واقعی محیط کار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای رصد مستمر مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی شد و اظهار کرد: این کمیته باید به‌صورت ماهانه مسائل و موانع موجود را بررسی، اولویت‌بندی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه کند تا روند خدمت‌رسانی به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.