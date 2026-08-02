به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با تشریح مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: کرمانشاه با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، جغرافیایی، مرزی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری، توان تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور و منطقه را دارد و تحقق این هدف نیازمند وفاق، برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه از نخستین کانون‌های تمدنی جهان به شمار می‌رود، افزود: این استان از دشت کرمانشاه تا اورامانات، از کنگاور تا قصرشیرین و سرپل‌ذهاب، ظرفیت‌های کم‌نظیری در اختیار دارد که باید با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های متعدد تولیدی استان تصریح کرد: وجود قابلیت‌های فراوان در بخش‌های مختلف در کنار تداوم برخی مشکلات اقتصادی و بیکاری، نشان می‌دهد باید با مدیریت جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، مسیر رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال هموار شود.

رستم‌زاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اقتصاد را مهم‌ترین عرصه خدمت به مردم دانست و گفت: امروز همه مسئولان باید با تمرکز بر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، زمینه تقویت تولید و رونق اقتصاد را فراهم کنند و کرمانشاه نیز می‌تواند همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخی نقش‌آفرین بوده، در میدان اقتصاد نیز جایگاه برجسته‌ای داشته باشد.

وی وفاق، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را لازمه تحقق اهداف توسعه‌ای عنوان کرد و افزود: همه نهادها، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج، شورای تأمین و سایر بخش‌ها باید با نگاهی مشترک برای توسعه استان تلاش کنند و از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر تغییر نگاه به مرزهای استان، اظهار کرد: پنج مرز رسمی و فعال کرمانشاه از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی استان هستند و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه تجارت، صادرات، بازرگانی و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه استفاده شود تا مرزها به پیشران اقتصاد استان تبدیل شوند.

وی ادامه داد: کرمانشاه علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، در دهه‌های گذشته نیز نقش مهمی در تحولات کشور ایفا کرده و شایسته است در سیاست‌های توسعه‌ای دولت، توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌های اقتصادی این استان شود.

رستم‌زاد با برشمردن مزیت‌های اقتصادی کرمانشاه، گفت: کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع، موقعیت لجستیکی، مسیر عتبات عالیات، پنج مرز رسمی، ظرفیت‌های ترانزیتی و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، فرصت‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی استان باشند.

وی سرمایه‌گذاری را محور اصلی تحول اقتصادی کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت نهادها، سازمان‌ها، بنیادهای اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده شود تا روند سرمایه‌گذاری در استان شتاب بیشتری بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت تحول در بخش کشاورزی، اظهار کرد: حرکت از کشاورزی سنتی به سمت تولید دانش‌بنیان، صنعتی و بهره‌ور، همراه با حضور فعال بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد استان است.