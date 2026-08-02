محمدسعید سریری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم و تشدید نظارت‌های بهداشت محیط در مسیر تردد زائران اربعین حسینی در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: حفظ سلامت زائران یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه بهداشت و درمان است و بر همین اساس برنامه‌های نظارتی، کنترلی و آموزشی به‌صورت مستمر در حال اجرا است.

وی افزود: تیم‌های نظارتی متشکل از رئیس مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط، با حضور میدانی در محورهای اسلام‌آبادغرب-کرمانشاه و اسلام‌آبادغرب-حمیل، بر فعالیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بین‌راهی، آشپزخانه‌های موکب‌ها، غرفه‌های عرضه مواد غذایی، موکب‌ها و اماکن اقامتی نظارت مستمر دارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام‌آبادغرب با اشاره به اقدامات انجام شده در این طرح، تصریح کرد: کلرسنجی منابع آب آشامیدنی، بررسی تانکرهای تأمین آب، استفاده از تجهیزات سنجش پرتابل، آموزش اصول و موازین بهداشتی به متصدیان و خادمان موکب‌ها و همچنین شناسایی و پیگیری نواقص بهداشتی از مهم‌ترین اقدامات تیم‌های بهداشت محیط در ایام اربعین است.

سریری خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه نقص بهداشتی، اخطارهای لازم صادر و موضوع تا رفع کامل نواقص به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود و این نظارت‌ها تا پایان ایام اربعین حسینی با هدف حفظ سلامت زائران و ارتقای بهداشت محیط ادامه خواهد داشت.