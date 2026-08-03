اجرای ۱۰۵ برنامه گردشگری در منطقه ۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فیلسوفزاده گفت: به منظور ارتقای کیفیت زندگی و معرفی ظرفیتهای ارزشمند در منطقه ۱۴ با اجرای گسترده برنامههای فرهنگی و گردشگری به دنبال تقویت زیرساختهای گردشگری شهری هستیم.
وی افزود: بر این اساس در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری شهری، بیش از ۱۰۵ برنامه متنوع با مشارکت پررنگ شهروندان اجرایی شده است.
تنوع رویدادها؛ از تورهای تجربهگرا تا نیازسنجی اجتماعی
فیلسوفزاده با اشاره به اجرای تورهای متنوع شامل پیادهگردی، دوچرخهسواری، تورهای مذهبی و طبیعتگردی افزود: این برنامهها با تمرکز بر معرفی ظرفیتهای گردشگری منطقه و ارائه تجربیات ملموس به شهروندان طراحی شده و توانسته است بخشی از نیازهای اجتماعی را پوشش دهد. در این راستا، بستههای ویژه گردشگری برای اقشار مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، سالمندان، توانیابان و هنرمندان تدوین و با استقبال چندین هزارنفر اجرا شد.
تمرکز بر گردشگری مذهبی و خدمات به زائران
وی افزود: یکی از محورهای اصلی عملکرد اداره گردشگری منطقه تقویت گردشگری مذهبی و ملی بوده است که برگزاری رویدادهایی نظیر «دهکده اقوام» در جشن غدیر، اجرای برنامههای ویژه در ایام محرم و صفر و میزبانی در سوگواره بینالمللی اربعین حسینی، بخشی از این تلاشهاست.
به گفته فیلسوفزاده، حوزه گردشگری منطقه همچنین با استقرار ایستگاههای استقبال و بدرقه در نقاط استراتژیک، موفق به ارائه خدمت به بیش از ۱۵ هزار زائر شده است.
توسعه زیرساختهای هوشمند و حفاظت از هویت بومی
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۴ در ادامه به اقدامات زیرساختی اشاره کرد و گفت: راهاندازی کتابخانه تخصصی گردشگری در سرای محله نبیاکرم(ص)، ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی و بهروزرسانی نقشه جامع گردشگری دارالمؤمنین تهران از جمله این اقدامات است.
وی افزود: همچنین در راستای صیانت از میراث فرهنگی، شناسایی آداب و رسوم بومی و تهیه پروندههای ثبتی برای آثار تاریخی، از جمله «آرامستان تاریخی دولاب»، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
فیلسوفزاده با تشریح چشمانداز برنامههای به اجرا درآمده و تدارک دیده شده آینده تصریح کرد: هدف نهایی ما از ایجاد این شبکه هوشمند گردشگری، معرفی هویت اصیل دارالمومنین تهران همچنین تبدیل دارالمؤمنین تهران به یک مقصد شاخص فرهنگی است .
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه خاطرنشان کرد: این مسیر با برنامهریزی دقیق، نیازسنجی مستمر و بهرهگیری از تمامی پتانسیلهای مردمی، نخبگان و نهادهای متولی کالبدی و با اجرای برنامههای متعدد و متنوع محقق خواهد شد. باور ما این است که با همافزایی میان تمامی حوزههای مدیریت شهری و تکیه بر سرمایههای اجتماعی، میتوانیم رویدادهایی اثربخشتر و پایدارتر برای اعتلای نام منطقه ۱۴ رقم بزنیم.
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