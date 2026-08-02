به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه یکشنبه با حضور در مرز بین‌المللی خسروی و همراهی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اربعین حسینی، از بخش‌های مختلف این پایانه مرزی بازدید کرد.

در این بازدید، قائم‌مقام وزیر کشور ضمن بررسی روند تردد زائران اربعین حسینی، در جریان آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، امکانات و زیرساخت‌های مستقر در مرز خسروی قرار گرفت و از نزدیک با مسئولان اجرایی و دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی به زائران گفت‌وگو کرد.

پورجمشیدیان در جریان این بازدید، بر تداوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حفظ کیفیت خدمات‌رسانی تا پایان موج بازگشت زائران اربعین تأکید کرد.