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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۵

تردد ۱۹۷ هزار نفر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته 

تردد ۱۹۷ هزار نفر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته 

ایلام - فرماندار مهران از تردد ۱۹۷ هزار نفر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵، مجموع تردد زائران ایرانی در این مرز به ۱۹۷ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.

وی بیان کرد: در این بازه زمانی، ۳۷ هزار و ۲۰۰ نفر از مرز مهران خارج و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

کد مطلب 6906852

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