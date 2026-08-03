حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵، مجموع تردد زائران ایرانی در این مرز به ۱۹۷ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.
وی بیان کرد: در این بازه زمانی، ۳۷ هزار و ۲۰۰ نفر از مرز مهران خارج و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز وارد کشور شدهاند.
ایلام - فرماندار مهران از تردد ۱۹۷ هزار نفر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در روز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵، مجموع تردد زائران ایرانی در این مرز به ۱۹۷ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.
وی بیان کرد: در این بازه زمانی، ۳۷ هزار و ۲۰۰ نفر از مرز مهران خارج و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز وارد کشور شدهاند.
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