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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۷

 ۲.۴ میلیون تن کالا از خراسان جنوبی به سراسر کشور جابه‌جا شد

 ۲.۴ میلیون تن کالا از خراسان جنوبی به سراسر کشور جابه‌جا شد

بیرجند- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابه‌جایی دو میلیون و ۴۰۴ هزار تن کالا از مبادی استان به نقاط مختلف کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از دو میلیون و ۴۰۴ هزار تن کالا از مبادی استان به سایر نقاط کشور حمل شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان، حدود ۸۰۰ هزار تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن مربوط به حمل‌ونقل برون‌استانی بوده است، افزود: در این مدت ۱۳۰ هزار و ۱۳۵ فقره بارنامه نیز در استان صادر شده است.

مزیدی عمده کالاهای حمل‌شده را سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ، کنسانتره سنگ‌آهن و سیمان فله‌ای عنوان کرد و گفت: این کالاها از خراسان جنوبی به استان‌های مختلف کشور ارسال شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۱۳۱ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان، اظهار کرد: این شرکت‌ها با بهره‌گیری از ۸ هزار و ۴۹۷ دستگاه ناوگان باری، یک هزار و ۵۱۳ دستگاه وانت‌بار و همکاری ۱۱ هزار و ۱۷۷ راننده، وظیفه جابه‌جایی کالاهای استان را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر نقش ناوگان حمل‌ونقل استان در انتقال به‌موقع کالاهای مورد نیاز کشور، گفت: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی ناوگان و اجرای آموزش‌های ایمنی، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل برای کاهش حوادث و تضمین حمل ایمن کالاها است.

مزیدی بیان کرد: تلاش شبانه‌روزی رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و حمایت‌های سازمانی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی و تأمین نیاز بازارهای داخلی ایفا می‌کند.

کد مطلب 6906873

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