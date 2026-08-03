به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مزیدی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها بیان کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از دو میلیون و ۴۰۴ هزار تن کالا از مبادی استان به سایر نقاط کشور حمل شده است.
وی با بیان اینکه از این میزان، حدود ۸۰۰ هزار تن مربوط به حملونقل دروناستانی و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن مربوط به حملونقل بروناستانی بوده است، افزود: در این مدت ۱۳۰ هزار و ۱۳۵ فقره بارنامه نیز در استان صادر شده است.
مزیدی عمده کالاهای حملشده را سیمان کیسهای، آهن اسفنجی، زغالسنگ، کنسانتره سنگآهن و سیمان فلهای عنوان کرد و گفت: این کالاها از خراسان جنوبی به استانهای مختلف کشور ارسال شده است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۱۳۱ شرکت حملونقل کالا در استان، اظهار کرد: این شرکتها با بهرهگیری از ۸ هزار و ۴۹۷ دستگاه ناوگان باری، یک هزار و ۵۱۳ دستگاه وانتبار و همکاری ۱۱ هزار و ۱۷۷ راننده، وظیفه جابهجایی کالاهای استان را بر عهده دارند.
وی با تأکید بر نقش ناوگان حملونقل استان در انتقال بهموقع کالاهای مورد نیاز کشور، گفت: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی ناوگان و اجرای آموزشهای ایمنی، از مهمترین اولویتهای این ادارهکل برای کاهش حوادث و تضمین حمل ایمن کالاها است.
مزیدی بیان کرد: تلاش شبانهروزی رانندگان، شرکتهای حملونقل و حمایتهای سازمانی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی و تأمین نیاز بازارهای داخلی ایفا میکند.
نظر شما